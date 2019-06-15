Son Dakika Haberleri: Afyonkarahisar'da iki aile arasında silahlı kavga: 8 yaralı
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Afyonkarahisar'da iki aile arasında silahlı kavga: 8 yaralı

3 saat önce

Afyonkarahisar'da aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 8 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'da iki aile arasında silahlı kavga: 8 yaralı, System.String[]
Afyonkarahisar'da aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 8 kişi yaralandı.
Merkeze bağlı Kızıldağ köyünde aralarında husumet bulunan iki ailenin fertleri, köy meydanında karşılaştı.
Aileler arasında çıkan tartışma, kısa sürede yumruklu ve silahlı kavgaya dönüştü. Silahla yaralanan 8 kişi, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi ile Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Hastanesinde tedavi altına alındı.
Kavgaya karışanlardan Hasan Ali Ç. silahıyla gözaltına alındı. Silah kullandığı iddia edilen Arif B. aranıyor.
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 12:51 Kaynak: AA
Afyon, Güncel
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