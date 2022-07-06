Afyonkarahisar'da iki katlı evde yangın çıktı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da iki katlı evde yangın çıktı

06.07.2022 11:45
Afyonkarahisar'da iki katlı evde yangın çıktı

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde gece yarısı meydana gelen yangınında iki katlı evin çatı katı ve odalar yanarak göçtü.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde gece yarısı meydana gelen yangınında iki katlı evin çatı katı ve odalar yanarak göçtü.

Olay Şuhut ilçesine bağlı Arızlı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Şuhut ilçesine bağlı Arızlı köyünde gece geç saatlerde Hüseyin Çelik'e ait sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın meydana geldi. Yangında çatı katı ve binanın iç odaları yanarak çökerken iki katlı binada büyük hasar oluştu. Binadan dumanlar yükseldiğini gören çevredeki vatandaşların itfaiye ve jandarma ekiplerine haber vermesinin ardından olay yerine gelen ekipler yangına ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Yangın bir saatlik süre içerisinde söndürülürken daha sonra soğutma çalışmaları yapıldı.

Ölen ve yaralananın olmadığı olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

YORUMLAR
500
Yarım asırdır çalıştırdığı işçilerle böyle helalleşmek istedi Yarım asırdır çalıştırdığı işçilerle böyle helalleşmek istedi Kayadan oyma gömme patates deposu için çalışmalar başladı Kayadan oyma gömme patates deposu için çalışmalar başladı
Kaynak: İHA

Hüseyin Çelik, Karahisar, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Afyonkarahisar'da iki katlı evde yangın çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da iki katlı evde yangın çıktı - Son Dakika
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