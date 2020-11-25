Afyonkarahisar'da Iraklı 2 DEAŞ şüphelisi yakalandı - Son Dakika

AFYONKARAHİSAR'da terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu tespit edilen Irak uyruklu 2 şüpheli, yapılan eş zamanlı operasyonla yakalanarak, gözaltına alındı.

Suriye'nin Haseke- Daşişa bölgesinde bulunan DEAŞ terör örgütü karargahına yönelik 2018 yılında gerçekleştirilen operasyonda ele geçirilen ve örgüt mensuplarına ait olduğu değerlendirilen listede isimleri bulunan Irak uyruklu V.J.H.A. ile D.H.M.'nin Afyonkarahisar'da ikamet ettiği tespit edildi. Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından saat 06.00 sıralarında yapılan eş zamanlı operasyonda 2 şüpheli ikametlerinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği belirtildi.