Afyonkarahisar'da iş yerinden 1100 şapka çaldığı belirlenen 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Araçta yapılan aramada, çalıntı şapkalar ele geçirildi, şüpheliler İ.D. ile Y.Ç. gözaltına alındı.

Ekipler, yaptığı çalışma ve takip sonucu plakası belirlenen aracı, Afyonkarahisar- Uşak karayolundaki Karahisar Tüneli çıkışında durdurdu.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Gazlıgöl beldesinde askeri malzeme satışı yapan bir iş yerinden 1100 şapka çalındığı ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

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