AFYONKARAHİSAR'DA KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLDU - Son Dakika

Afyonkarahisar'da sabah saatlerinde etkisini artıran kar yağışı kenti kısa sürede beyaz örtüyle kapladı. Afyonkarahisar'da sabah saatlerinde etkili olan yağışta binaların çatısında, araçların üzerinde kar birikintisi oluştu. Kentin işlek caddelerindeki karlar erirken, diğer illerle bağlantı yollarında ulaşım akmasadı. 80 ARAÇ 90 PERSONEL KARLA MÜCADELE EDİYOR

İlin çeşitli bölgelerinde etkili olan kar yağışı, tedbirleri de beraberinde getirdi. Afyonkarahisar Valiliği İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde 'Karla Mücadele Ekipleri' oluşturuldu. 80 araç ve 90 personelden oluşan ekip karın yoğun olarak etkisini gösterdiği Bayat, Sinanpaşa, Şuhut ve İhsaniye ilçelerinde ve Büyükkalecik beldesinde çalışması sürüyor.