Afyonkarahisar'da kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika

Afyonkarahisar'da kar yağışı dolayısıyla 6 köy yolu ulaşıma kapandı.

Afyonkarahisar'da iki gündür devam eden kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Halen devam eden kar yağışı nedeniyle yüksek kesimlerdeki kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı.

Belediye ekipleri, gece saatlerinden itibaren şehir içi yolların kapanmaması için tuzlama ve kar küreme çalışmalarını sürdürüyor.

İl Özel İdare Müdürlüğü yetkilileri, kar yağışı dolayısıyla merkeze bağlı Sarık, Dinar'ın Cerityaylası, Sinanpaşa ilçesine bağlı Tazlar, Yörükmezarı, Başkimse ve Eyice köy yollarında ulaşım sağlanamadığı ihbarının geldiğini, ekiplerin yolları açmak için çalışmalara başladığını bildirdi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Sinanpaşa, Bayat, Sultandağı, Emirdağ, Kızılören ve Çay ilçelerinde taşımalı eğitim yapan okullara gelemeyen öğrencilerin de izinli sayılacağı öğrenildi.

Öte yandan Karayolları ekipleri de şehirler arası yolların trafiğe açık tutulabilmesi için aralıksız kar kürüme ve tuzlama çalışması yapıyor.