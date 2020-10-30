Kayıp çifti arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde 4 gündür kendilerinden haber alınamayan yaşlı çifti arama çalışmaları devam ediyor.

Dinar İlçe Jandarma Komutanlığı ile Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü ekipleri, iz takip ve arama kurtarma köpekleriyle, gün boyunca Cevdet Uysal (66) ile Zeliha Uysal'ın (64) kaybolduğu Pınarlı köyünde ve çevresinde arama çalışması yaptı.

26 Ekim'de ilçeye bağlı Pınarlı köyünde yaşayan Cevdet Uysal (66) ile Zeliha Uysal (64) bir anda ortadan kaybolmuş, yakınlarının yardım istemesi üzerine jandarma ekipleri, köyde arama tarama çalışması başlatmıştı.