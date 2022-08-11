Afyonkarahisar'da kaza kırıma uğrayan uçağın enkazı kaldırılıyor - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da kaza kırıma uğrayan uçağın enkazı kaldırılıyor

11.08.2022 11:39
Afyonkarahisar'da kaza kırıma uğrayan uçağın enkazı kaldırılıyor

AFYONKARAHİSAR'da, Kocatepe Üniversitesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Çiftliği'ne acil iniş yapılmak istendiği sırada kaza kırım geçiren, Hava Meydan Komutanlığı'na ait, Cessna 172 tipi eğitim uçağının enkazının kaldırılması için çalışma başlatıldı.

AFYONKARAHİSAR'da, Kocatepe Üniversitesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Çiftliği'ne acil iniş yapılmak istendiği sırada kaza kırım geçiren, Hava Meydan Komutanlığı'na ait, Cessna 172 tipi eğitim uçağının enkazının kaldırılması için çalışma başlatıldı. Tedbir amaçlı gözetim altında tutulan pilot ve öğrencisinin, genel sağlık durumlarının iyi olmasıyla hastaneden taburcu edildiği belirtildi.

Afyonkarahisar'da Hava Meydan Komutanlığı'na ait, 'TC- DBU' kuyruk numaralı, Cessna 172 tipi eğitim uçağı, dün saat 20.00 sıralarında, Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğitim Araştırma Çiftliği'ne acil iniş yapılmak istendiği sırada kaza kırıma uğradı. Uçakta bulunan ve yaralanan, kimliği açıklanmayan pilot ve öğrencisi, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Afyonkarahisar Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Akşam saatlerinde Hava Meydan Komutanlığı'na ait Cessna 172 tipi eğitim uçağı, uçuş esnasında zorunlu iniş yapmıştır. Herhangi can kaybının olmadığı kazada, maddi hasar meydana gelmiştir. Pilotlarımızın sağlık durumları iyi olup ayakta tedavileri sürdürülmektedir" denildi.

PİLOT VE ÖĞRENCİSİ TABURCUAfyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, tedbir amaçlı gözetim altında tutulan pilot ve öğrencisini hastanede ziyaret ederek 'geçmiş olsun' dileklerini iletti. Genel sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilen pilot ve öğrencinin, gözetim süreleri bitince taburcu edildiği öğrenildi.KAZA KIRIM EKİBİ BÖLGEDE

Kazanın ardından bu sabah bölgeye, Afyonkarahisar Hava Meydan Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı'ndan kaza kırım ekipleri yönlendirildi. Bölgede geniş kapsamlı inceleme yapan ekipler, enkazın kaldırılması için çalışma başlattı. Kırıma uğradığı noktada boş su kanalı bulunan uçağın sol kanadının, kaza sırasında parçalandığı gözlendi. Kırımla ilgili çalışmanın sürdürüldüğü belirtildi.


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Afyonkarahisar'da çiftliğe inen eğitim uçağı kırım geçirdi: 2 yaralı (2) Afyonkarahisar'da çiftliğe inen eğitim uçağı kırım geçirdi: 2 yaralı (2) Afyonkarahisar'da eğitim uçağı zorunlu iniş yaptı Afyonkarahisar'da eğitim uçağı zorunlu iniş yaptı
Kaynak: DHA

Kocatepe Üniversitesi, Araştırma, Karahisar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da kaza kırıma uğrayan uçağın enkazı kaldırılıyor - Son Dakika

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