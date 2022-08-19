Bir garip hırsızlık, tuvalet taşını çaldılar - Son Dakika
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Bir garip hırsızlık, tuvalet taşını çaldılar

19.08.2022 20:53
Bir garip hırsızlık, tuvalet taşını çaldılar

Afyonkarahisar'da meydana gelen bir hırsızlık olayı bu kadarına da 'pes' dedirtirken, umumi tuvalete giren şahıslar pisuarlara zarar verip bir alaturka tuvaletin taşını ise çalarak kayıplara karıştı.

Afyonkarahisar'da meydana gelen bir hırsızlık olayı bu kadarına da 'pes' dedirtirken, umumi tuvalete giren şahıslar pisuarlara zarar verip bir alaturka tuvaletin taşını ise çalarak kayıplara karıştı.

Olay, kent merkezi Yenice mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Fuar Alanı olarak bilinen mesirelik alanda kimliği belirsiz kişi veya kişiler, umuma açık tuvaletin pisuarlarına zarar verdi, alaturka bir taşı yerinden çıkararak çaldı. Meydana gelen olayda yaklaşık 60 bin TL'lik zarar meydana geldiği kaydedildi.

(Gökten Ceylan - İHA)

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Afyonkarahisar'da bir garip hırsızlık, tuvalet taşını çaldılar Afyonkarahisar'da bir garip hırsızlık, tuvalet taşını çaldılar Afyonkarahisar'da umumi tuvalete zarar verildi Afyonkarahisar'da umumi tuvalete zarar verildi
Kaynak: İHA

Karahisar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bir garip hırsızlık, tuvalet taşını çaldılar - Son Dakika

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