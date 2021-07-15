TARIM İŞÇİLERİNİ TAŞIYAN MİNİBÜS KAMYONETLE ÇARPIŞTI: 17 YARALI - Son Dakika

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesi yakınlarında tarım işçilerini taşıyan minibüsle kamyonetin çarptığı kazada 17 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sularında Afyonkarahisar- Antalya karayolunun 35'inci kilometresi Akharım beldesi yakınlarında meydana geldi. Antalya'dan Afyonkarahisar istikametine giden tarım işçilerini taşıyan Çetin Öğmen'in kullandığı 03 SM 455 plakalı minibüs, ana yola çıkan Göktan Özkurt yönetimindeki 03 L 1239 plakalı kamyonete arkadan çarptı.

Haber verilmesi üzere olay yerine çok sayıda sağlık görevlisi ve jandarma sevk edildi. Kazada araç sürücüleri Çetin Öğmen ve Göktan Özkurt ile minibüste bulunan 15 tarım işçisi çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri yardımı ile Afyonkarahisar ve Sandıklı'daki çeşitli hastanelere götürülerek tedaviye alındı.