Üye Girişi
AFYONKARAHİSAR - Mobil aşı ekiplerinin hedefi: "mavi kategori" - Son Dakika

AFYONKARAHİSAR - Mobil aşı ekiplerinin hedefi: "mavi kategori"

14.08.2021 11:07

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasında "sarı" kategoride yer alan Afyonkarahisar'da mobil aşı ekipleri, şehri "mavi renge" kavuşturmak için köy köy, belde belde gezerek çalışanları yerinde aşılıyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasında "sarı" kategoride yer alan Afyonkarahisar'da mobil aşı ekipleri, şehri "mavi renge" kavuşturmak için köy köy, belde belde gezerek çalışanları yerinde aşılıyor.

Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı mobil aşı ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında toplumsal bağışıklığın sağlanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kentte köy köy, belde belde dolaşan ekipler, bir günde en yüksek 1660 doz aşı rakamına ulaştı.

İl Sağlık Müdürü Serhat Korkmaz, AA muhabirine, salgına yönelik kentteki devlet hastaneleri, aile hekimlikleri ile mobil aşı ekiplerinin çalışmalarının hızla devam ettiğini söyledi.

"Vatandaşlarımız da bizlere yardımcı olursa kısa sürede mavi kategoriye geçmeyi umut ediyoruz"

Afyonkarahisar'da mobil aşı ekiplerine çok fazla ilgi gösterildiğini dile getiren Korkmaz şöyle konuştu:

"Ekiplerimiz günde ortalama 1000 ila 1500 arasında aşı yapıyor. 12 Ağustos Perşembe günü ise 1660 kişiye aşı yapıldı. Ekiplerimiz genelde muhtarlarımız ile birlikte toplu çalışanların bulunduğu iş yerleriyle randevulaşıyorlar. Akabinde hemen mobil ekiplerimiz o noktalara gidip vatandaşlarımıza aşılarını uyguluyor. Ayrıca hastaneye gelmekte sıkıntı yaşayan kronik hastalarımızın da evlerine giderek aşılama çalışmalarına devam ediyoruz. Özellikle Kurban Bayramı sonrası Afyonkarahisar'da aşılamada büyük bir ivme kazandık. Kentte vatandaşlarımız aşılama çalışmalarına büyük ilgi gösteriyor. Ege Bölgesi'nde bizimle birlikte 3 il daha sarı kategoride yer alıyor. Bizde aşılama oranı yüzde 67,6 iken, o illerimizde aşılama oranı yüzde 74 seviyelerinde. Çok kısa zamanda o illerimizin de maviye döneceğine inanıyoruz. Biz de o illerimizi özenerek izliyoruz. İnşallah Afyonkarahisar'daki vatandaşlarımız da bizlere yardımcı olursa kısa sürede mavi kategoriye geçmeyi umut ediyoruz."

Mobil Aşı ekibinde görevli Dr. İrem Elatik Ülker de Kovid-19 salgınından korunmada aşının öneminin büyük olduğunu bildirdi.

Kentteki çeşitli firmalara giderek toplu aşılama yaptıklarını dile getiren Ülker, "Bu süreçte olabildiğince kişiyi aşılamak çok önemli. Seralarda işçiler yan yana çalıştığı için bulaş riski çok fazla oluyor. Şehrimizde çok sayıda tarım yapılan jeotermal sera bulunuyor. Bizler de iş yerleriyle randevulaşıp aşı hizmeti veriyoruz." diye konuştu.

"Aşılamada mavi kategoride yer alan bir il olmayı istiyoruz"

Ülker, Afyonkarahisar'ın aşılamada Türkiye'de orta seviyede bir il olduğuna dikkati çekerek, "Mobil ekipler olarak elimizden geldiğince aşı hakkında bilgilendirme yapıyoruz. İnsanların kendi istekleriyle aşı olmaları ilk hedefimiz. Afyonkarahisar olarak biz de aşılamada mavi kategoride yer alan bir il olmayı istiyoruz. Bu yüzden şehrimizdeki herkesi aşı olmaya davet ediyoruz." dedi.

Fethibey beldesinde bir jeotermal seradaki işçileri aşılayan mobil ekip, aşının önemine ilişkin bilgilendirmede bulundu.

İşletme Müdürü Kerim Özcan, seralarında genellikle kadın ağırlıklı çalışanlar olduğunu ve aşı yaptırmak için kent merkezine gidemediklerini dile getirdi.

Bu nedenle İl Sağlık Müdürlüğünü arayarak durumu ilettiklerini ifade eden Özcan, "İl Sağlık Müdürlüğümüz de hemen ertesi güne organizasyonu yaparak mobil aşı ekiplerini seramıza yönlendirdi. Şu anda da iş yerimizdeki çalışanlarımıza 1 ve 2'nci doz aşıları yapılıyor. Bu uygulamadan dolayı Sağlık Bakanlığımıza teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

"Kararımı değiştirdim ve bugün aşımı oldum"

İşletmede ziraat mühendisi olarak görev yapan Eda Nur Aydoğdu, mobil aşılama hizmetinin insanların ayağına kadar gitmesinin çok güzel bir uygulama olduğunu dile getirdi.

Mobil ekibin kendisine ikinci doz aşıyı yaptığını ifade eden Aydoğdu, "Çalıştığımız sektör tarımsal üretim olduğu için süreklilik arz ediyor. O yüzden salgına karşı en etkili yöntem şu an için aşı. Biz de aşımızı olmak zorundayız. İş yerimizde aşı olmaktan dolayı da mutluyuz." dedi.

Abdullah Orak da bugüne kadar çevresindeki insanların söylemlerinden dolayı aşı olmadığını vurgulayarak, "Kararımı değiştirdim ve bugün aşımı oldum. Şu anda da hiçbir sıkıntım yok. Salgın dolayısıyla herkesin aşı olması şart. İnşallah yakında bu hastalık bitecek." ifadesini kullandı.

İşçilerden Sevde Basut ise ikinci doz aşısını iş yerinde olmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek herkesin salgına karşı aşılanmasını tavsiye etti.

AFYONKARAHİSAR - Mobil aşı ekiplerinin hedefi: mavi kategori
AFYONKARAHİSAR - Mobil aşı ekiplerinin hedefi: mavi kategori
AFYONKARAHİSAR - Mobil aşı ekiplerinin hedefi: mavi kategori
AFYONKARAHİSAR - Mobil aşı ekiplerinin hedefi: mavi kategori
AFYONKARAHİSAR - Mobil aşı ekiplerinin hedefi: mavi kategori
AFYONKARAHİSAR - Mobil aşı ekiplerinin hedefi: mavi kategori
AFYONKARAHİSAR - Mobil aşı ekiplerinin hedefi: mavi kategori
AFYONKARAHİSAR - Mobil aşı ekiplerinin hedefi: mavi kategori
AFYONKARAHİSAR - Mobil aşı ekiplerinin hedefi: mavi kategori

İl Sağlık Müdürü, COVIRAN Bereket, Serhat Korkmaz, Karahisar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AFYONKARAHİSAR - Mobil aşı ekiplerinin hedefi: 'mavi kategori' - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Öldü sanılan anneden mucize kurtuluşun hikayesi: Oğluma Bakan Soylu'yu gösterip 'Bizi kurtaracaklar' dedim 12:28 Öldü sanılan anneden mucize kurtuluşun hikayesi: Oğluma Bakan Soylu'yu gösterip 'Bizi kurtaracaklar' dedim En Son Babalar Duyar dizisinin çocuk oyuncusu büyüdü! Jale Azaklı Özkan anne oldu 12:19 En Son Babalar Duyar dizisinin çocuk oyuncusu büyüdü! Jale Azaklı Özkan anne oldu Bartın sel felaketinde aranan 84 yaşındaki kadının cansız bedeni evinden 600 metre uzakta bulundu 11:45 Bartın sel felaketinde aranan 84 yaşındaki kadının cansız bedeni evinden 600 metre uzakta bulundu
Sel felaketi böyle başlamış! Felaketin yaşandığı Bozkurt'ta ilk sel görüntüsü 11:11 Sel felaketi böyle başlamış! Felaketin yaşandığı Bozkurt'ta ilk sel görüntüsü Tomrukların köprüyü tıkaması sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi 10:51 Tomrukların köprüyü tıkaması sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi Bozkurt'taki sel felaketiyle Paleosismolog Dr Demirtaş: 400 metre genişlikteki yatak, 15 metre genişliğindeki yatağa hapsedilmiş 10:06 Bozkurt'taki sel felaketiyle Paleosismolog Dr Demirtaş: 400 metre genişlikteki yatak, 15 metre genişliğindeki yatağa hapsedilmiş
Meteoroloji'den uyarı: 5 il için sel ve su baskınına karşı dikkatli olun 09:06 Meteoroloji'den uyarı: 5 il için sel ve su baskınına karşı dikkatli olun Eğlenmeğe gittiği gazinoda kız arkadaşının çalıştığını öğrendi! Öfkeden deliye dönüp mekanı kurşun yağmuruna tuttu 08:54 Eğlenmeğe gittiği gazinoda kız arkadaşının çalıştığını öğrendi! Öfkeden deliye dönüp mekanı kurşun yağmuruna tuttu

Son Dakika Haberleri
12:36 Korku dolu anlar kamerada! Sokak ortasında eski kız arkadaşının boğazına bıçak dayayıp kaçırmaya çalıştı!
12:28 Öldü sanılan anneden mucize kurtuluşun hikayesi: Oğluma Bakan Soylu'yu gösterip 'Bizi kurtaracaklar' dedim
12:23 F.Bahçe'ye transferi söz konusu olan Bakambu'nun, Kim'i tebrik etmesi iddiaları güçlendirdi
12:18 En Son Babalar Duyar dizisinin çocuk oyuncusu büyüdü! Jale Azaklı Özkan anne oldu
12:17 Rize Valisi'nin 3.7 milyonluk makam aracı sosyal medyada gündem oldu! Yerden yere vuruyorlar
11:44 Bartın sel felaketinde aranan 84 yaşındaki kadının cansız bedeni evinden 600 metre uzakta bulundu
11:11 Sel felaketi böyle başlamış! Felaketin yaşandığı Bozkurt'ta ilk sel görüntüsü
11:08 Elçin Sangu'nun yeni imajı Sinem Kobal'a benzetildi
10:50 Tomrukların köprüyü tıkaması sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi
10:21 Seren Serengil dikişleri alınmadan program çekimleri için kamera karşında
Korku dolu anlar kamerada! Sokak ortasında eski kız arkadaşının boğazına bıçak dayayıp kaçırmaya çalıştı! Korku dolu anlar kamerada! Sokak ortasında eski kız arkadaşının boğazına bıçak dayayıp kaçırmaya çalıştı!         
12:37
F.Bahçe'ye transferi söz konusu olan Bakambu'nun, Kim'i tebrik etmesi iddiaları güçlendirdi F.Bahçe'ye transferi söz konusu olan Bakambu'nun, Kim'i tebrik etmesi iddiaları güçlendirdi         
12:24
Rize Valisi'nin 3.7 milyonluk makam aracı sosyal medyada gündem oldu! Yerden yere vuruyorlar Rize Valisi'nin 3.7 milyonluk makam aracı sosyal medyada gündem oldu! Yerden yere vuruyorlar         
12:17
Cinayetten suçlaması ile tutuklandı, beraatı sonrası cinayete kurban gitti Cinayetten suçlaması ile tutuklandı, beraatı sonrası cinayete kurban gitti         
11:33
Elçin Sangu'nun yeni imajı Sinem Kobal'a benzetildi Elçin Sangu'nun yeni imajı Sinem Kobal'a benzetildi         
11:09
Sel felaketinde korkutan rakam! Sel felaketinde korkutan rakam! "Kastamonu'da 300 ceset var" iddialarına Valilik'ten yalanlama         
10:35
Burun estetiği sonucu hayatı kararan kadının doktoru: Düğün hediyem olsun Burun estetiği sonucu hayatı kararan kadının doktoru: Düğün hediyem olsun         
09:42
Son Dakika: Karadeniz'de acı haber! Sel felaketinde can kaybı 40'a yükseldi Son Dakika: Karadeniz'de acı haber! Sel felaketinde can kaybı 40'a yükseldi         
09:02
74 yıl sonra rüya gibi başlangıç! Premier Lig'in açılış maçında Brentford, sahasında Arsenal'i 2-0 yendi 74 yıl sonra rüya gibi başlangıç! Premier Lig'in açılış maçında Brentford, sahasında Arsenal'i 2-0 yendi         
00:23
Grinin 50 Tonu'nun yıldızı Dakota Johnson, yeni filmi için siyah iç çamaşırıyla kamera karşısına geçti Grinin 50 Tonu'nun yıldızı Dakota Johnson, yeni filmi için siyah iç çamaşırıyla kamera karşısına geçti         
23:42
Neredeyse kimse tanımadı! Aysun Kayacı, sessiz sedasız Türkiye'ye döndü Neredeyse kimse tanımadı! Aysun Kayacı, sessiz sedasız Türkiye'ye döndü         
23:14
Nuh'un Gemisi'nin indiği yerde arkeologlar tarafından yapılan keşif heyecan yarattı: 7 bin yıl önce de yaşamışlar Nuh'un Gemisi'nin indiği yerde arkeologlar tarafından yapılan keşif heyecan yarattı: 7 bin yıl önce de yaşamışlar         
22:31
Süpermarkette öpüşen kadınlar, iki çocuk babası adamın saldırısıyla neye uğradığını şaşırdı Süpermarkette öpüşen kadınlar, iki çocuk babası adamın saldırısıyla neye uğradığını şaşırdı         
21:58
En özel alanlarını takipçilerine açtılar! Nişanlısı, Bella Thorne'un yataktaki çırılçıplak pozlarını paylaştı En özel alanlarını takipçilerine açtılar! Nişanlısı, Bella Thorne'un yataktaki çırılçıplak pozlarını paylaştı         
20:10
Ünlü türkücü Latif Doğan'a ait düğün salonunda yangın çıktı Ünlü türkücü Latif Doğan'a ait düğün salonunda yangın çıktı         
18:56
Skandal fotoğraf! Hakim, beraat kararı verdiği sanıkla eğlence mekanına gitmiş Skandal fotoğraf! Hakim, beraat kararı verdiği sanıkla eğlence mekanına gitmiş         
17:14
Ölen kişinin parasını çalan hastanenin gece müdürü tutuklandı Ölen kişinin parasını çalan hastanenin gece müdürü tutuklandı         
15:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2021 12:43:12. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: AFYONKARAHİSAR - Mobil aşı ekiplerinin hedefi: "mavi kategori" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement