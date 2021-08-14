AFYONKARAHİSAR - Mobil aşı ekiplerinin hedefi: "mavi kategori" - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasında "sarı" kategoride yer alan Afyonkarahisar'da mobil aşı ekipleri, şehri "mavi renge" kavuşturmak için köy köy, belde belde gezerek çalışanları yerinde aşılıyor.

Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı mobil aşı ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında toplumsal bağışıklığın sağlanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kentte köy köy, belde belde dolaşan ekipler, bir günde en yüksek 1660 doz aşı rakamına ulaştı.

İl Sağlık Müdürü Serhat Korkmaz, AA muhabirine, salgına yönelik kentteki devlet hastaneleri, aile hekimlikleri ile mobil aşı ekiplerinin çalışmalarının hızla devam ettiğini söyledi.

"Vatandaşlarımız da bizlere yardımcı olursa kısa sürede mavi kategoriye geçmeyi umut ediyoruz"

Afyonkarahisar'da mobil aşı ekiplerine çok fazla ilgi gösterildiğini dile getiren Korkmaz şöyle konuştu:

"Ekiplerimiz günde ortalama 1000 ila 1500 arasında aşı yapıyor. 12 Ağustos Perşembe günü ise 1660 kişiye aşı yapıldı. Ekiplerimiz genelde muhtarlarımız ile birlikte toplu çalışanların bulunduğu iş yerleriyle randevulaşıyorlar. Akabinde hemen mobil ekiplerimiz o noktalara gidip vatandaşlarımıza aşılarını uyguluyor. Ayrıca hastaneye gelmekte sıkıntı yaşayan kronik hastalarımızın da evlerine giderek aşılama çalışmalarına devam ediyoruz. Özellikle Kurban Bayramı sonrası Afyonkarahisar'da aşılamada büyük bir ivme kazandık. Kentte vatandaşlarımız aşılama çalışmalarına büyük ilgi gösteriyor. Ege Bölgesi'nde bizimle birlikte 3 il daha sarı kategoride yer alıyor. Bizde aşılama oranı yüzde 67,6 iken, o illerimizde aşılama oranı yüzde 74 seviyelerinde. Çok kısa zamanda o illerimizin de maviye döneceğine inanıyoruz. Biz de o illerimizi özenerek izliyoruz. İnşallah Afyonkarahisar'daki vatandaşlarımız da bizlere yardımcı olursa kısa sürede mavi kategoriye geçmeyi umut ediyoruz."

Mobil Aşı ekibinde görevli Dr. İrem Elatik Ülker de Kovid-19 salgınından korunmada aşının öneminin büyük olduğunu bildirdi.

Kentteki çeşitli firmalara giderek toplu aşılama yaptıklarını dile getiren Ülker, "Bu süreçte olabildiğince kişiyi aşılamak çok önemli. Seralarda işçiler yan yana çalıştığı için bulaş riski çok fazla oluyor. Şehrimizde çok sayıda tarım yapılan jeotermal sera bulunuyor. Bizler de iş yerleriyle randevulaşıp aşı hizmeti veriyoruz." diye konuştu.

"Aşılamada mavi kategoride yer alan bir il olmayı istiyoruz"

Ülker, Afyonkarahisar'ın aşılamada Türkiye'de orta seviyede bir il olduğuna dikkati çekerek, "Mobil ekipler olarak elimizden geldiğince aşı hakkında bilgilendirme yapıyoruz. İnsanların kendi istekleriyle aşı olmaları ilk hedefimiz. Afyonkarahisar olarak biz de aşılamada mavi kategoride yer alan bir il olmayı istiyoruz. Bu yüzden şehrimizdeki herkesi aşı olmaya davet ediyoruz." dedi.

Fethibey beldesinde bir jeotermal seradaki işçileri aşılayan mobil ekip, aşının önemine ilişkin bilgilendirmede bulundu.

İşletme Müdürü Kerim Özcan, seralarında genellikle kadın ağırlıklı çalışanlar olduğunu ve aşı yaptırmak için kent merkezine gidemediklerini dile getirdi.

Bu nedenle İl Sağlık Müdürlüğünü arayarak durumu ilettiklerini ifade eden Özcan, "İl Sağlık Müdürlüğümüz de hemen ertesi güne organizasyonu yaparak mobil aşı ekiplerini seramıza yönlendirdi. Şu anda da iş yerimizdeki çalışanlarımıza 1 ve 2'nci doz aşıları yapılıyor. Bu uygulamadan dolayı Sağlık Bakanlığımıza teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

"Kararımı değiştirdim ve bugün aşımı oldum"

İşletmede ziraat mühendisi olarak görev yapan Eda Nur Aydoğdu, mobil aşılama hizmetinin insanların ayağına kadar gitmesinin çok güzel bir uygulama olduğunu dile getirdi.

Mobil ekibin kendisine ikinci doz aşıyı yaptığını ifade eden Aydoğdu, "Çalıştığımız sektör tarımsal üretim olduğu için süreklilik arz ediyor. O yüzden salgına karşı en etkili yöntem şu an için aşı. Biz de aşımızı olmak zorundayız. İş yerimizde aşı olmaktan dolayı da mutluyuz." dedi.

Abdullah Orak da bugüne kadar çevresindeki insanların söylemlerinden dolayı aşı olmadığını vurgulayarak, "Kararımı değiştirdim ve bugün aşımı oldum. Şu anda da hiçbir sıkıntım yok. Salgın dolayısıyla herkesin aşı olması şart. İnşallah yakında bu hastalık bitecek." ifadesini kullandı.

İşçilerden Sevde Basut ise ikinci doz aşısını iş yerinde olmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek herkesin salgına karşı aşılanmasını tavsiye etti.