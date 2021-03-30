Afyonkarahisar'da pazarda korona virüs denetimi yapıldı - Son Dakika

Afyonkarahisar'da pazarda korona virüs denetimi yapıldı
30.03.2021 16:05
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde korona virüs (Covit-19) tedbirleri kapsamında kapalı pazaryerinde esnaf ve vatandaşlara yönelik denetim yapıldı.
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde korona virüs (Covit-19) tedbirleri kapsamında kapalı pazaryerinde esnaf ve vatandaşlara yönelik denetim yapıldı.
Vaka sayılarının arttığı ve Türkiye risk haritasında rengi sarıdan turuncu renge dönen Afyonkarahisar'da İçişleri Bakanlığı genelgesine nazaran denetimler başladı. Bu kapsamda Şuhut kapalı pazar yerinde faaliyetlerini sürdüren pazar esnaflarla birlikte maske, mesafe ve temizlik denetimi yapıldı. Şuhut Kaymakamlığına bağlı İlçe Salgın Denetim ekipleri kurallar kapsamında satmış oldukları ürünlerin tarihleri de kontrol edildi. Pazar esnaflarına maske, mesafe ve hijyen kuralları ile ilgili bilgiler aktarılarak kurallara uymaları konusunda uyarılarda bulunuldu. - AFYONKARAHİSAR
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