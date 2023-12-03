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Afyonkarahisar'da Sahipsiz Hayvanlar Merkezinde İnfial Yaratan Görüntüler - Son Dakika

Afyonkarahisar'da Sahipsiz Hayvanlar Merkezinde İnfial Yaratan Görüntüler

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde bulunan belediyeye ait Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakım ve Geçici Rehabilitasyon Merkezi'nde çekilen görüntülerde, telef olan köpeklerin üst üste konulması ve aç kalan köpeklerin ölü köpekleri yemesi dehşete düşürdü. Olay sosyal medyada büyük tepki çekti ve jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

Afyonkarahisar\'da Sahipsiz Hayvanlar Merkezinde İnfial Yaratan Görüntüler
03.12.2023 - 11:19,
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Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde belediyeye ait Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakım ve Geçici Rehabilitasyon Merkezinde çekilen görüntüler adeta infial oluşturdu. Telef olan köpeklerin üst üste konulması ve aç kalan köpeklerin ölü köpekleri yemesi görenleri dehşete düşürdü.

Olay, Dinar Belediyesi Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakım ve Geçici Rehabilitasyon Merkezinde meydana geldi. Hafta sonu barınağa giden bir grup hayvansever, bazı köpeklerin cansız bir şekilde yerde yattığını fark etti. Hayvanseverler ardından cep telefonları ile görüntü çekti. Vicdanları sızlatan ve dehşete düşüren görüntülerde çok sayıda köpeğin telef olduğu, hayatta kalan köpeklerin ise telef olan köpekleri parçalayarak yedikleri görüldü. Sosyal medyada da paylaşılan olay, büyük tepkiye neden oldu. Hayvanseverlerin başvuru yapması üzerine jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

Olayla ilgili Dinar Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"Sosyal medyada belediyemize ait Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakım ve Geçici Rehabilitasyon Merkezinde bulunan hayvanlara kötü muamelede bulunulduğu ve katliam yapıldığı iddiaları hususunda gerekli incelemenin başlatıldığını ve sorumlular hakkında gerekli yasal işlemin yapılacağını kamuoyuna saygıyla duyururuz." - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Dinar Belediyesi, Hayvan Hakları, İnsan Hakları, Suç, Belediye, 3. Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Afyonkarahisar'da Sahipsiz Hayvanlar Merkezinde İnfial Yaratan Görüntüler - Son Dakika


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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da Sahipsiz Hayvanlar Merkezinde İnfial Yaratan Görüntüler - Son Dakika
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