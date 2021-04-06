Afyonkarahisar'da su kanalına devrilen traktörün sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde su kanalına devrilen traktörün sürücüsü ağır yaralandı.
Arkın Adlım (47) yönetimindeki 03 F 1784 plakalı traktör, İtfaiye Mahallesi'nden geçen Büyük Menderes Nehrine bağlanan su kanalına devrildi.
Kazada, taş ve moloz yüklü römork yolda kalırken traktörle birlikte kanala devrilen sürücü ağır yaralandı.
Ambulansla Dinar Devlet Hastanesine kaldırılan Adlım, buradaki ilk müdahalesinin ardından Isparta Şehir Hastanesine sevk edildi.
Kaynak: AA
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