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Afyonkarahisar'da su kaynakları tükendi! 150 yıllık pınarın son hali yürek parçaladı - Son Dakika

Afyonkarahisar'da su kaynakları tükendi! 150 yıllık pınarın son hali yürek parçaladı

22.08.2021 17:29

Afyonkarahisar İl Genel Meclis Başkanı Burhanettin Çoban'ın "Su kaynaklarımızın büyük çoğunluğu tükendi" açıklamalarının yankıları devam ederken, Anıtkaya Köyü'ndeki 150 yıllık pınarın kuruması yürek parçaladı.

Küresel ısınma ve yaz aylarının etkisiyle su kaynaklarında da azalma meydana geldi. Ancak bu azalma Afyonkarahisar'da çok ciddi seviyelere ulaştı. Nitekim Afyonkarahisar İl Genel Meclis Başkanı Burhanettin Çoban da durumun ciddiyetini dile getirerek, vatandaşları tedbirli olmaya davet etti. Çoban'ın açıklamaları gündemdeki yerini korurken, Anıtkaya Köyü'ndeki 150 yıllık pınarın kuruması kuraklığın boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi.

15'E YAKIN ÇEŞME AKMAMAYA BAŞLADI

Kent merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Anıtkaya Köyü'nde susuzluk alarmı verilmeye başladı. Nüfusu yaklaşık 2 bin olan ve eskiden belde konumunda olan köyde son yıllarda patates üretimi açılan kuyular ile birlikte yapılan bilinçsiz sulamadan dolayı su kaynaklarının önemli bir kısmı kurudu. Geçmişte gürül gürül aktığı bilinen Anıtkaya Pınarı ile köydeki 15'e yakın çeşme son 4 yılda kuruyarak akmamaya başladı.

Afyonkarahisar'da su kaynakları tükendi! 150 yıllık pınarın son hali içler acıttı

DAHA ÖNCE ÇEŞMELER BOŞA AKTI

Ortaya çıkan tablo ise İGM Başkanı Burhanettin Çoban'ın gündeme getirdiği 'kaynak sularında yüzde 80 oranında azalma var' söylemini doğruladı. Köy sakinleri pınarın ve çeşmelerin kurumasının nedenini ise son yıllarda büyük patates firmaları tarafından kiralanan arazilere ekilen patatesleri sulamak için açılan uzun metrajlı kuyular olduğunu öne sürdü. Çeşmelerde musluk sistemlerinin olmaması ve bir çok çeşmenin bile halen boşa akmasından dolayı da susuzluk sorunu yaşanmaya başlanan köyde zaman zaman içme sularında da kesinti yaşandığı belirtildi.

Afyonkarahisar'da su kaynakları tükendi! 150 yıllık pınarın son hali içler acıttı

"PATATES FİRMALARI BÜYÜK KUYULAR AÇTI"

Köy sakinlerinden Salih Azbay, pınarın yaklaşık 4 yıldan bu yana akmadığını, kuruduğunu ifade etti. Pınarın dedesinden bile yaşlı olduğunu ve aktığını ancak son 4 yılda tamamen kuruduğunu dile getiren Azbay, "Pınarın aktığı zamanların başlangıç tarihi çok eski zamanlara dayanıyor. Anıtkaya beldeyken ve nüfusu yaklaşık 4 binken bu pınarda herkes temizlik yapardı. 4 senedir pınarımız kurudu ve pınarla birlikte 15'de çeşmemiz kurudu. Yani kendiliğinden akan sularımız hep kurudu. Sebebi ise köyümüzde son 4 yıla kadar tarım arazilerinde büyük kuyu yoktu. 4-5 yıl önce patates firmaları geldi, büyük kuyular açtı ve o kuyulardan sulama yapıldı. Bu yüzden pınar 4 senedir kuru. Su hayattır ve su olmaz ise hayat olmaz. Evlerimizde sularımızda sık sık kesilmeye başladı. Tarım arazilerine kullanılan su bizim evlerimizdeki içme suyunu bile etkiledi. Pınarın aktığı zaman 150 yıldan fazladır. Benim dedem bile bilmiyor. Dedem 90 yaşında oldu ve öleli de yaklaşık 50 yıl oldu, o bile bilmiyordu pınarın ne zamandan beri aktığını" diye konuştu.

Afyonkarahisar'da su kaynakları tükendi! 150 yıllık pınarın son hali içler acıttı

"ESKİDEN GÜRÜL GÜRÜL AKARDI"

Bir başka köy sakini Burak Honça ise köyün gençlerinin pınarda yüzmeyi öğrendiklerini belirterek, pınar eskiden gürül gürül aktığını vurguladı. Geçmiş dönemlerde pınardan herkesin faydalandığını kaydeden Honça, "Susuzluk yaşıyoruz. Ben 24 yaşındayım gençler olarak yüzmeyi bu pınarda öğrendik. Temizlik bu pınarda yapılırdı. Bu pınar kurudu, gitti biz de bittik" dedi.

Afyonkarahisar'da su kaynakları tükendi! 150 yıllık pınarın son hali içler acıttı
Afyonkarahisar'da su kaynakları tükendi! 150 yıllık pınarın son hali yürek parçaladı

Burhanettin Çoban, Meclis Başkanı, Karahisar, Anıtkaya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da su kaynakları tükendi! 150 yıllık pınarın son hali yürek parçaladı - Son Dakika


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