Afyonkarahisar'da terör örgütü DEAŞ şüphelisi 2 zanlı yakalandı - Son Dakika

Afyonkarahisar'da terör örgütü DEAŞ şüphelisi 2 zanlı yakalandı
25.11.2020 09:59
Afyonkarahisar'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Irak uyruklu 2 şüpheli gözaltına alındı.
Afyonkarahisar'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Irak uyruklu 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, 2018 yılında Suriye'nin Haseke-Daşişa bölgesinde terör örgütü DEAŞ karargahına düzenlenen operasyonda ele geçirilen listede adı geçen ve Afyonkarahisar'da bulundukları öğrenilen 2 zanlının yakalanması için çalışma başlattı.
Ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından sabah saatlerinde adreslerine düzenlediği operasyonda Irak uyruklu V.J.H.A. ile D.H.M'yi yakaladı.
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