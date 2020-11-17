Afyonkarahisar'da trafiği tehlikeye düşüren 63 araca 88 bin 513 lira ceza - Son Dakika

Afyonkarahisar'da son bir hafta içerisinde trafiği tehlikeye düşüren 63 araç sürücüsüne 88 bin 513 lira para cezası kesildiği bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Selçuklu, Osmangazi ve Orhangazi mahallelerinde Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, trafiği tehlikeye düşüren, drift atan ve egzozu açık araç sürücüleri için çalışma başlattı.

Ekipler, son bir haftadaki uygulamalarda, 63 araç sürücüsüne trafiği tehlikeye düşürmekten ve çeşitli suç unsurlarından 88 bin 513 lira para cezası kesti.

Öte yandan sürücüsünün drift attığı 1 araç 60 gün trafikten men edilirken, 3 kişinin de sürücü belgesinin iptal edildiği belirtildi.