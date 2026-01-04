Afyonkarahisar'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 6 Yaralı - Son Dakika
Afyonkarahisar'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 6 Yaralı

04.01.2026 02:30
Afyonkarahisar'da tır ile otomobil çarpıştı, 7 yaralıdan biri hayatını kaybetti, sürücü gözaltında.

Afyonkarahisar'da tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında hastaneye kaldırılan 7 yaralıdan biri hayatını kaybetti.

Kaza, Bolvadin ilçesi Çobanlar Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, R.P., yönetimindeki 27 YU 355 plaka tır henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü kavşakta M.T. idaresindeki 03 AFK 776 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada her iki araç sürücüsü ile birlikte araçta bulunan S.T., İ.T., İ.Y.T., N.E.T. ve Sati Temel yaralandı. Yaralılar çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Sati Temel yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay sonrası tır sürücüsü R.P.'nin tedavisinin ardından jandarma tarafından gözaltına alındığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.