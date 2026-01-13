Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Hap Operasyonu - Son Dakika
3-sayfa

Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Hap Operasyonu

13.01.2026 14:09
Polis, durdurduğu araçta 11 bin 982 adet uyuşturucu hap ele geçirerek 2 kişiyi tutukladı.

Afyonkarahisar'da polis tarafından durdurulan Bir araçta yapılan aramada 11 bin 982 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre kent girişinde asayiş ve trafik denetimi yapan polis ekipleri şüphe üzerine bir aracı durdurarak arama yaptı. Aramada 11 bin 982 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayın ardından B.İ. ve M.O.K., isimli şahıslar gözaltına alındı. Şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Uyuşturucu, Güvenlik, 3-sayfa, Polis

