Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 8 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ile Bolvadin ilçesinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.
Polis, kent merkezinde ve bir otomobilde yaptığı aramalarda, uyuşturucu emdirilmiş 7 peçete ve bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.
Operasyonlarda gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'ine adli işlem uygulandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?