Afyonkarahisar\'da Uyuşturucu Operasyonu

Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 8 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ile Bolvadin ilçesinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Polis, kent merkezinde ve bir otomobilde yaptığı aramalarda, uyuşturucu emdirilmiş 7 peçete ve bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'ine adli işlem uygulandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.