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Afyonkarahisar'da yeni jeotermal saha bulundu

35 dakika önce

Afyonkarahisar'da yeni jeotermal saha bulunduAfyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde 620 metre derinlikte, 71 derece sıcaklıkta sera kullanımı ve termal turizme elverişli jeotermal enerji sahası bulundu.

Afyonkarahisar'da yeni jeotermal saha bulundu
Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde 620 metre derinlikte, 71 derece sıcaklıkta sera kullanımı ve termal turizme elverişli jeotermal enerji sahası bulundu.
Sinanpaşa ilçesinde 31 bin 500 dönümlük alanda, 620 metre derinlikte 71.50 derece sıcaklıkta seracılık ve termal turizme elverişli yeni jeotermal enerji sahası bulundu. Sinanpaşa Belediye Başkanı Erdan Karaman, Çay Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salih Kaygısız ile bölgede çalışmayı yaptıran iş insanı Bülent Kaçmaz sahada incelemelerde bulundu.
İş insanı Bülent Kaçmaz, Sinanpaşa ilçesine bağlı Nuh köyündeki jeotermal sondaj kuyusu çalışmalarını yaklaşık bir yıldır sürdürdüklerini söyledi. Şehrin ekonomisine büyük katkı sağlaması beklenen yeni jeotermal su ve sahanın yatırımcılarını beklediğini aktaran Bülent Kaçmaz, 2020 yılına kadar bu bölgede en az 1500 dönümlük kısmın yatırım için faaliyete geçmesini beklediklerini anlattı.
Bölgedeki ana amaçlarının seracılık olduğunu kaydeden Bülent Kaçmaz, sera yatırımları için çalışmalara da başladıklarını vurguladı. Kaçmaz, 2020 yılı için planımız, bu alanın en az 1500 dönümlük kısmını faaliyete geçirmektir. Yani yatırımına başlayacağız. Bu kadarlık alanda üretilecek tarım ürünleri, hepimizin yararına olacaktır. Yeni bulduğumuz alana, tüm Türkiye'den seracılık ve termal turizm yatırımcılarımızı bekliyoruz. Biz bölgedeki her türlü istişarelere açığız diye konuştu.
Sinanpaşa Belediye Başkanı Erdal Karaman da bölgenin ulaşım yönünden avantajlı olduğuna işaret eti. Karaman, şunları söyledi
Burası doğası itibariyle de seracılığa çok uygun bir nokta. Bölgemize Türkiye'nin çeşitli yerlerinden seracılık ve termal turizm yatırımcılarımızı bekliyoruz. Belediye olarak da yatırımcılarımıza her türlü aşamada destek vereceğiz.
Afyonkarahisar'da yeni jeotermal saha bulundu
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 06:14 Kaynak: DHA
Sinanpaşa, Karaman, Afyon, Güncel
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