Afyonkarahisar'da "Zafer Sağlık Külliyesi Eğitim Kompleksi"nin temeli atıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Afyonkarahisar'da "Zafer Sağlık Külliyesi Eğitim Kompleksi"nin temeli atıldı

24.06.2022 18:17
Afyonkarahisar'da "Zafer Sağlık Külliyesi Eğitim Kompleksi"nin temeli atıldı

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) "Zafer Sağlık Külliyesi Eğitim Kompleksi"nin temel atma töreni gerçekleştirildi.

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) "Zafer Sağlık Külliyesi Eğitim Kompleksi"nin temel atma töreni gerçekleştirildi.

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, törende, temelini attıkları komplekste eczacılık, sağlık bilimleri ile diş hekimliği fakültelerinin eğitim ve idari amaçlı hizmetlerinin yapılacağını belirtti.

Türkiye'nin dünya çapında iddialı olduğu alanlardan birinin hiç şüphesiz sağlık hizmetleri olduğunu aktaran Yiğitbaşı, şöyle konuştu:

"Bugün temelini attığımız eğitim kompleksi de geleceğin sağlıkçılarını yetiştirecek olan üniversitemize ve öğrencilerimize en güzel hizmetlerden birisi olacaktır. 2020 yılı başında AFSÜ'ün sermayesiyle kurulan Afyonkarahisar Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Tıbbi Etil Alkol Üretim Tesisinin yürüttüğü çalışmalar üniversitemizi markalaşma yolunda hep bir adım öteye taşımaktadır. Şehrimizin bir markası olan AFSÜ, ilerleyen süreçte değerini artıracak ve ülkemizin en saygın üniversitelerinden birisi olacaktır."

Programda, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya ile AFSÜ Rektörü Prof. Dr. Nurullah Okumuş da konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Zafer Sağlık Külliyesi Eğitim Kompleksinin temeli atıldı.

Törene, Yiğitbaşı, Özkaya ve Okumuş'un yanı sıra Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Osman Alp, Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak, İl Emniyet Müdürü Ali Temiz ve daire müdürleri katıldı.

YORUMLAR
500
Vali Yiğitbaşı gençlerle söyleşi yaptı Vali Yiğitbaşı gençlerle söyleşi yaptı
Kaynak: AA

Kübra Güran Yiğitbaşı, Karahisar, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da 'Zafer Sağlık Külliyesi Eğitim Kompleksi'nin temeli atıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
00:38 Meteoroloji'den hafta sonu için sağanak yağış uyarısı: Sel ve su baskını olabilir
00:09 Ersan Şen'in "Cemal Metin Avcı'ya verilen haksız tahrik indirimi kararı doğru" sözü eleştiri oklarının hedefi oldu
23:59 CSKA Sofya forması giyen futbolcudan haber yok! Kulübü açıklama yaptı: Kendisinden haber alamıyoruz
23:10 Marmaris'teki yangının acı bilançosunu Bakan Kirişci paylaştı: 4 bin 500 hektar alan küle döndü
22:59 Fenerbahçe'ye transfer olması beklenen Abdülkerim Bardakcı Galatasaray'la yarın sözleşme imzalayacak! İşte ilk sözleri
22:46 Mehmet Ağar'ın sözlerine Sedat Peker'den yanıt: Bu işi düzelt yoksa SADAT'çılardan kötü duruma düşersin
22:39 Ümit Özdağ'dan "Acil Durum" çağrısı! Siyanür borularından birisi kırıldı, 20 ton siyanür Fırat Nehri'ne aktı
22:30 Kalvin Phillips yeniz sezonda Manchester City forması giyecek
22:08 Vatandaş, Kılıçdaroğlu'na tavlada meydan okudu: Benimle tavla oynarsan, oyumu sana vereceğim
21:45 Chelsea'nin yeni sahibi gözünü kararttı! Ayırdığı transfer bütçesi dudak uçuklattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2022 01:00:10. #1.13#
SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da "Zafer Sağlık Külliyesi Eğitim Kompleksi"nin temeli atıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement