Afyonkarahisar'dan deprem bölgesine 18 tır yardım malzemesi gönderildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'dan deprem bölgesine 18 tır yardım malzemesi gönderildi - Son Dakika

Afyonkarahisar'dan deprem bölgesine 18 tır yardım malzemesi gönderildi

6 saat önce

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle AFAD Afyonkarahisar Lojistik Deposu'ndan bölgeye 18 tır yardım malzemesi gönderildi.

Afyonkarahisar'dan deprem bölgesine 18 tır yardım malzemesi gönderildi, System.String[]

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle AFAD Afyonkarahisar Lojistik Deposu'ndan bölgeye 18 tır yardım malzemesi gönderildi.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, AFAD Başkanlığı, Elazığ ile Malatya'daki deprem bölgesindeki vatandaşların acil barınma ihtiyaçlarını karşılamak için yaklaşık 2 bin çadır ile 5 bin battaniye gönderilmesi talimatı verdi.

AFAD İl Müdürlüğü koordinasyonunda, Afyonkarahisar Taşıyıcılar Kooperatifi bünyesindeki 18 tır, AFAD Bölge Lojistik Deposu'nda gün boyunca çadır ve battaniyeden oluşan yardım malzemelerini yükledi.

18 tırdan oluşan yardım filosu, Afyonkarahisar'dan deprem bölgesine doğru yola çıktı.

Öte yandan, Afyonkarahisar, ilçe ve belde belediye başkanlıkları ve sivil toplum kuruluşları da İl AFAD Müdürlüğü ile koordinasyonlu şekilde yardım kampanyasına başladığı, hafta içerisinde gıda, ısınma ve giyeceklerden oluşan yardım malzemelerinin deprem bölgesine gönderileceği bildirildi.

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Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 11:50 Kaynak: AA
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