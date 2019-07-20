Son Dakika Haberleri: Afyonkarahisar'dan kısa kısa
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Afyonkarahisar'dan kısa kısa

1 saat önce

Başmakçı'da hacı adayları için uğurlama töreni düzenlendi.

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Başmakçı'da hacı adayları için uğurlama töreni düzenlendi.
Festival alanındaki uğurlama törenine, Başmakçı Belediye Başkanı Ayhan Gönüllü ilehacı adaylarının yakınları katıldı.
Gönüllü, törende yaptığı konuşmada, hacı adaylarının hepsinin dualarının kabul olmasını dileyerek, sağ salim geri dönmelerini temennisinde bulundu.
Hacı adaylarının yakınları, dualar eşliğinde akrabalarını kutsal topraklara uğurladı.
Dinar'da sigortacılar bölge toplantısı yapıldı
Afyonkarahisar Sigorta Acenteleri Derneği (AFSAD) tarafından Dinar'da bölge toplantısı düzenlendi.
Dinar Ticaret ve Sanayi Odasındaki toplantıya, AFSAD Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Özerdem ve ilçelerden gelen dernek üyeleri katıldı.
Özerdem, burada yaptığı konuşmada, Dinar, Dazkırı, Başmakçı ve Evciler acentelerinin çok önemli olduğunu, sektörde yaşanan sorunları ise birlik ve beraberlik içerisinde çözeceklerini söyledi.
Başmakçı, Dinar, Afyon, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 12:57 Kaynak: AA
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