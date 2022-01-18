Afyonkarahisar'dan kısa kısa - Son Dakika

İscehisar Esnaf ve Sanatkarlar Odası başkanlığına yeniden seçilen Ahmet Sav, mazbatasını aldı.

İlçe Seçim Kurulu'nda mazbatasını alan Sav, "Esnaflarımız için ekibimizle birlikte önümüzdeki üç yıllık dönemde en iyi hizmetleri kazandırma gayreti ile çalışacağız." ifadesini kullandı.

Mazbatasını alan Sav ile yönetim kurulu üyeleri, daha sonra İscehisar Belediye Başkanı Ahmet Şahin'e ziyarette bulundu.

Dinar'da kar yağışı

Dinar Belediyesi ekipleri, kentte kar yağışı sonrası tuzlama çalışması yapıyor.

İlçede gece saatlerinde etkili olan kar yağışı sonrası ekipler, kar ve buzlanmaya karşı olumsuzluk yaşanmaması için tuzlama çalışmalarına başladı.

Ekiplerin, çalışmaları sürüyor.