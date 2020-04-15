AFYONKARAHİSAR Eğitim için geldiği şehirde haşhaş yağı çıkarmak için kaldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel AFYONKARAHİSAR Eğitim için geldiği şehirde haşhaş yağı çıkarmak için kaldı - Son Dakika

AFYONKARAHİSAR Eğitim için geldiği şehirde haşhaş yağı çıkarmak için kaldı

6 saat önce

Eğitim için geldiği şehirde haşhaş yağı çıkarmak için kaldıAFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesine üniversite eğitimi için gelen Onur Genç (25), Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun olduktan sonra, alanında çalışmak yerine haşhaş yağı çıkarmak için ilçeye yerleşti.

Eğitim için geldiği şehirde haşhaş yağı çıkarmak için kaldı

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesine üniversite eğitimi için gelen Onur Genç (25), Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun olduktan sonra, alanında çalışmak yerine haşhaş yağı çıkarmak için ilçeye yerleşti. Onur Genç, "Nasip olursa ustamdan devralıp, haşhaşın bütün güzel yönlerini bir Karadenizli olarak, bir Trabzonlu olarak tüm dünyaya tanıtmak istiyorum" dedi.

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde oturan Onur Genç, 8 yıl önce Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Sandıklı Meslek Yüksekokulu Büro Yönetimi ve Sekreterlik Bölümü'nü kazandı. Eğitimi için Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesine gelen Onur Genç, yöreyi ve özeliklerini araştırırken, bölgede haşhaş tohumundan yağ üretimi yapıldığını öğrendi. Haşhaş yağı üretimini öğrenmek isteyen Onur Genç, bu işi yapan Ali Büker'in yanında çalışmaya başladı. Bir yandan çalışıp, bir yandan da okulunu devam ettiren Onur Genç, Büro Yönetimi ve Sekreterlik Bölümü'nü tamamladıktan sonra dikey geçişle AKÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde eğitime başladı. Bu sürede de çalışmaya devam eden ve Sandıklı'dan Afyonkarahisar merkeze gidip gelen Onur Genç, 2016 yılında okulu bitirdi. Onur Genç daha sonra okuduğu bölümün işini yapmak yerine haşhaş yağı üretmeye karar verdi. Sandıklı'ya yerleşen Onur Genç, ustası Ali Büker ile haşhaş yağı çıkartmaya devam etti.

'TÜM DÜNYAYA TANITMAK İSTİYORUM'

Halen bu işle uğraşan Onur Genç, işini daha da ilerleterek, profesyonelleştirip, Türkiye ve dünyaya tanıtmak ve yaygınlaştırmak istediğini söyledi. Onur Genç, "Aslen Trabzon, Akçaabatlıyım. 8 yıl önce buraya üniversite okumaya geldim. Okurken burada Afyonkarahisar'ı çok iyi araştırdım. Ustamla tanıştım, haşhaş yağını ve haşhaşın faydalarını çok merak ederek öğrendim. Ustam ve verdiği bilgiler sayesinde Sandıklı'da yaşamaya karar verdim. Nasip olursa ustamdan devralıp, haşhaşın bütün güzel yönlerini bir Karadenizli olarak, bir Trabzonlu olarak tüm dünyaya tanıtmak istiyorum" dedi.

'HAŞHAŞ YAĞI ÇOK ESKİYE DAYANMAKTA'

Haşhaş yağının çıkarılışını da anlatan Onur Genç, "Haşhaşımızı önce kazanımızda kavurmaya başlıyoruz. Kavrulan haşhaşımıza belirli miktarda su katıyoruz. Buharlaşma süresi bitene kadar haşhaşımız kendi suyunda, buharında kavruluyor. Kavrulma süresi bittikten sonra çuvalımıza konan haşhaşımız pres makinemize koyuyoruz. Burada 160 tonluk bir presle haşhaşın yağını çıkartmış oluyoruz. Haşhaş yağı çok eskiye dayanmakta. Ayçiçeği ve zeytinyağı çıkmadan önce önemli bir yere sahiptir. Yemeklerde ve özelikle salata yapımında kullanılıyor. Ayçiçeği ve zeytinyağından da daha sağlıklı olduğu biliniyor" diye konuştu.

'GÜVENLE İŞİ TESLİM EDEBİLİRİM'

Onur Genç'in ustası Ali Büker de, "Onur öğrenciydi. Buraya geldi, haşhaş yağı çıkarmayı öğrenmek istedi. Çok istekli olduğunu gösterdi. Gösterdiği gayretinden dolayı bu işleri kendisine güvenle teslim edebileceğimden eminim" dedi.

AFYONKARAHİSAR Eğitim için geldiği şehirde haşhaş yağı çıkarmak için kaldı

Onur Genç, Sandıklı, Afyon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.04.2020 09:36 Kaynak: DHA

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