Sandıklı'dan kısa kısa - Son Dakika
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Sandıklı'dan kısa kısa

05.10.2022 09:58
Sandıklı'dan kısa kısa

Afyonkarahisar İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Tanır, Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl'ü ziyaret etti.

Afyonkarahisar İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Tanır, Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl'ü ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Çöl, ziyarette Tanır ile ilçedeki çalışmalar hakkında sohbet etti, fikir alışverişinde bulundu.

Tanır da ilçede çok sayıda kültür varlığının olduğunu eserlerin korunmasında destek veren Çöl'e teşekkür etti.

Sandıklı Kaymakamı Sülün'ün kurum ziyaretleri sürüyor

Sandıklı Kaymakamı Mehmet Sülün, ilçedeki kurum ziyaretlerine devam ediyor.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'ne ziyarette bulunan Sülün, kurum müdürü Murat Araz'dan bilgi aldı.

Kapalı Spor Salonu'nda incelemede bulunan Sülün, daha sonra ilçedeki Gençlik Merkezi'ni ziyaret etti.???????

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Mustafa Çöl, Karahisar, Sandıklı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sandıklı'dan kısa kısa - Son Dakika

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