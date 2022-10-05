Sandıklı'dan kısa kısa

Tanır da ilçede çok sayıda kültür varlığının olduğunu eserlerin korunmasında destek veren Çöl'e teşekkür etti.

Kaynak: AA

Mustafa Çöl, Karahisar, Sandıklı, Güncel, Son Dakika

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