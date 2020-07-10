Afyonkarahisar İl Özel İdaresinin İscehisar'daki çalışmaları - Son Dakika

Afyonkarahisar İl Özel İdaresinin İscehisar'daki çalışmaları

Afyonkarahisar İl Özel İdare Müdürü Murat Toy, İscehisar'da yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Afyonkarahisar İl Özel İdare Müdürü Murat Toy, İscehisar'da yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

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Toy, yaptığı açıklamada, İscehisar'ın Çalışlar köyünde 3 kilometrelik beton yol yaparak teslim ettiklerini belirtti.

İlerleyen zamanlarda yolun test edileceğini aktaran Toy, "İklim şartları, sıcak, soğuk, yağmur, kar gibi hava şartlarına göre test edip uygulama başarılı olursa diğer köy ve beldelerimizdeki alanlarda da uygulamayı yapmayı düşünüyoruz ." dedi.

Frigyum kapsamında ilçede yapılan grup yoluna da değinen Toy, "Proje bölgemizdeki Konarı ve Cevizli köylerimizde de grup yolu çalışmamız devam ediyor. Frigyum kapsamında 3 kilometrelik sıcak asfalt yaptık ve hizmete açtık. O bölgedeki insanımızın 'tozdan topraktan kurtulduk' diye hayır dualarının gelmesi de bizleri ayrıca mutlu ediyor." ifadesini kullandı.

Toy, ilçede kendilerine destek olan herkese teşekkür etti.

Afyon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 17:05 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar İl Özel İdaresinin İscehisar'daki çalışmaları - Son Dakika
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