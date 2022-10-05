Afyonkarahisar'da ata çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da ata çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

05.10.2022 10:12

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde ata çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde ata çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Osman S, idaresindeki 20 RE 169 plakalı otomobil, Afyonkarahisar- Antalya kara yolu Çakır Mahallesi yakınlarında seyir halindeyken önüne çıkan ata çarptı.

Kazada, sürücü ile otomobilde bulunan Mustafa K, Ahmet Ş. ve Orhan K. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Sandıklı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan sürücü Osman S, ilk müdahalenin ardından Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Hastanesi'ne sevk edildi.

Çarpmanın etkisiyle savrulan at telef oldu.

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Kaynak: AA

Karahisar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da ata çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı - Son Dakika

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