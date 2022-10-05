Sandıklı'da jandarma trafik ekipleri servis sürücülerine seminer verdi - Son Dakika
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Sandıklı'da jandarma trafik ekipleri servis sürücülerine seminer verdi

05.10.2022 11:55
Sandıklı'da jandarma trafik ekipleri servis sürücülerine seminer verdi

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde, ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri servis araç şoförlerine eğitim semineri verdi.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde, ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri servis araç şoförlerine eğitim semineri verdi.

Sandıklı Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen seminere, merkez, köy ve beldelerde görev yapan servis şoförleri katıldı.

Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen seminerde konuşan, Sandıklı Jandarma Komutanlığı Trafik Tim Komutanı Astsubay Kıdemli Üstçavuş Aziz Baz, önceliklerinin çocukların güvenli ulaşımı sağlamak olduğunu söyledi.

Sandıklı İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü İsmail Sarıçiyil de şoförlerin eğitimin birer paydaşı olduğunu kaydetti.

Sarıçiyil, "Geleceğin teminatı olan çocukları en iyi şartlarda okullarına, evlerine taşıma görevi bu ağır yük sizlerin omuzlarında. Bu hususta gerekli donanıma, ehliyete ve liyakate sahipsiniz ama bir takım görsellerle desteklenen ve yönetmelikte de var olan eğitim süreci için burada bulunuyoruz." dedi.

Daha sonra servis sürücülerine taşıma işlemi sırasında öğrencilerin oturarak rahat ve güvenli bir yolculuk yapmaları, gideceği yere kadar götürme, getirme, servis hizmeti sırasında taşıta başka bir yolcu alınmaması, küçük öğrencilere inme binme sırasında yardımcı olmaları için rehber personel bulundurulması konularında bilgi verildi.

Seminerde servis sürücülerine ayrıca, slayt sunumu eşliğinde 2928 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri ve trafikte uymaları gereken konularla ilgili bilgi verildi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sandıklı'da jandarma trafik ekipleri servis sürücülerine seminer verdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sandıklı'da jandarma trafik ekipleri servis sürücülerine seminer verdi - Son Dakika
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