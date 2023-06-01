Yağış nedeniyle gölete ddönen Afyonkarahisar-İzmir karayolu ulaşıma kapandı - Son Dakika
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Yağış nedeniyle gölete ddönen Afyonkarahisar-İzmir karayolu ulaşıma kapandı

01.06.2023 03:22

Afyonkarahisar-İzmir karayolu, yaşanan sağanak yağışın ardından oluşan su birikintileri nedeniyle ulaşıma kapandı. Suda mahsur kalan iki araçtakiler uzun süren uğraşlar sonucu kurtarıldı. Yaklaşık bir saat ulaşıma kapalı kalan karayolunda başlatılan su tahliye çalışması devam ederken, ulaşım tek yönden sağlanıyor.

Afyonkarahisar İzmir karayolu yaşanan sağanak yağışın ardından oluşan su birikintilerinin nedeniyle ulaşıma kapandı. Yaklaşık bir saat ulaşıma kapalı kalan karayolunda başlatılan su tahliye çalışması devam ederken, ulaşım tek yönden sağlanıyor.

MAHSUR KALANLARI EKİPLER TAHLİYE ETTİ

Afyonkarahisar-İzmir karayolunun Sinanpaşa ilçesi girişinde sağanak yağıştan dolayı su birikintisi oluştu. Kısa sürede adeta küçük bir göletin oluştuğu yolda emniyet, jandarma ve AFAD ekipleri, suda mahsur kalan iki araçta bulunanları tahliye etti.

Yağış nedeniyle gölete ddönen Afyonkarahisar-İzmir karayolu ulaşıma kapandı

ULAŞIM TEK YÖNDEN SAĞLANIYOR

Karayolunda ekipler tarafında su tahliye çalışması başlatılırken yaklaşık 1 saatin ardından yolda ulaşım tek yönden sağlanmaya başladı. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.

Yağış nedeniyle gölete ddönen Afyonkarahisar-İzmir karayolu ulaşıma kapandı
Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Yağış nedeniyle gölete ddönen Afyonkarahisar-İzmir karayolu ulaşıma kapandı - Son Dakika
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