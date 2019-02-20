Son Dakika Haberleri: Afyonkarahisar Ticaret Borsası

Afyonkarahisar Ticaret Borsası

41 dakika önce

Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda dana etinin kilogramı en düşük 26,50 lira, en yüksek 28 liradan satıldı.

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Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda dana etinin kilogramı en düşük 26,50 lira, en yüksek 28 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürünün Cinsi Satış şekli En düşük

 En yüksek
Dana eti HTS26,5028,00
Kuzu eti HTS 40,0040,00
BuğdayHMS1,151,28
Kırık buğday HTS0,950,95
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 11:03 Kaynak: AA

Kuzu, Afyon, Ekonomi
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