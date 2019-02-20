Afyonkarahisar Ticaret Borsası
41 dakika önce
Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda dana etinin kilogramı en düşük 26,50 lira, en yüksek 28 liradan satıldı.
Afyonkarahisar
Ticaret Borsası'nda dana etinin kilogramı en düşük 26,50 lira, en yüksek 28 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürünün Cinsi
| Satış şekli
|En düşük
| En yüksek
|Dana eti
|HTS
|26,50
|28,00
| Kuzu eti
|HTS
|40,00
|40,00
|Buğday
|HMS
|1,15
|1,28
|Kırık buğday
|HTS
|0,95
|0,95
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 11:03 Kaynak: AA
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