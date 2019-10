Afyonkarahisar üç kuşaktan oluşan halk oyunu ekibinin 29 ekim gösterisi

Üç kuşaktan oluşan halk oyunu ekibinin 29 Ekim gösterisi

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde düzenlenen bir dizi etkinlikle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı. Kutlamalarda 'Üç Kuşak Bir Arada Oynuyor' projesiyle 10-11, 30-45 ve 60-70 yaş aralığındaki üç kuşaktan oluşturulan halk oyunları ekibinin gösterisi ilgiyle izlendi.

Sandıklı'daki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Kaymakam Eflatun Can Tortop makamında tebrikleri kabul etti. Daha sonra İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Belediye Meydanı'nda düzenlenen kutlamalara geçildi. Kutlamalar Kaymakam Eflatun Can Tortop ve Belediye Başkanı Mustafa Çöl'ün halkın ve öğrencilerin bayramını kutlamasıyla başladı. Öğrencilerin şiir, kompozisyon ve çeşitli gösterileriyle devam eden gösterilerde, 'Üç Kuşak Bir Arada Oynuyor' projesiyle 10-11, 30-45 ve 60-70 yaş aralığındaki üç kuşaktan oluşturulan halk oyunları ekibi gösteri sundu. Gösterileri izleyenlerden tam not alan halk oyunları ekibi, sonrasında Kaymakam Eflatun Can Tortop'a Türk bayrağı takdim etti.

'ÜÇ KUŞAK BİR ARADA 29 EKİM'İ KUTLADIK'

Halk oyunları eğitmeni Yasemin Topkoç Toy, Halk Eğitim Merkezi, huzurevi ve halk oyunları yarışmalarına katılan öğrencilerimizle 'üç nesil bir arada' diyerek bir proje yapmıştık. Projemiz sonrası üç kuşağı bir arada oynatmayı başarırken, 29 Ekim'de de gösterilerimizi sergiledik. Halktan ve idari amirlerimizden oyunumuz sonrası çok güzel beğeniler aldık. İnşallah diğer huzurevlerine de güzel bir örnek olabilmişizdir dedi.

'ANLATILMAZ YAŞANIR'

Huzurevi sakinlerinden Turan Kaplan (70) Üç kuşağı birleştirerek Cumhuriyet Bayramı'mızı kutladık. Böyle bir etkinlik anlatılmaz, yaşanması lazım. Üç nesil bir arada oynadık. Halkımız, Kaymakamımız bizi izledi. Beğendiler. Seneye de Cumhuriyetin inşallah 97'nci yılını bu coşku içerisinde kutlarız diye konuştu.