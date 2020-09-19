Afyonkarahisar Valiliğinden "19 Eylül Gaziler Günü" videosu - Son Dakika

Afyonkarahisar Valiliği, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla hazırladığı video, sosyal medyada ilgi görüyor.

Videoda, Afyonkarahisarlı 3 Kıbrıs Gazisi, sabah ezanıyla evlerinden kalktıktan sonra abdest alıp giyiniyor. Daha sonra evlerinden çıkan gaziler, yürüyerek 1922'de Büyük Taarruz'un başladığı Kocatepe'deki Atatürk Anıtının önüne varıyor.

Karşılıklı içtimanın ardından tekmil için Atatürk Anıtına dönen gazi Eftar Aslan, "3 Kıbrıs Gazisi" dediği sırada torununun 'dede dede' diye seslenmesinin ardından "83 milyon vatan evladı emir ve görüşlerinize hazırdır komutanım" diye sesleniyor. Akabinde gazilerce Atatürk Anıtı selamlanıyor.

Hazırlanann video daha sonra "Binlerce yıllık Türk tarihinde mübarek eylediğiniz gazalarda, onurla taşıdığınız gazilikle vatan ettiniz bu diyarı. ve bugün 83 milyon vatan evladı size gururla sesleniyor. Vatan size minnettardır." sözleriyle sona eriyor.

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek ile valiliğin sosyal medya hesaplarından paylaşılan video büyük ilgi görüyor.