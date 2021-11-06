Afyonkarahisar ve iki ildeki 34 hırsızlık olayının şüphelisi tutuklandı - Son Dakika

Afyonkarahisar, Eskişehir ve Konya'da 34 failinin şüphelisi firari iki zanlıdan biri tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Emirdağ İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, istihbari çalışmalar sonucunda firari zanlılar M.A. ile İ.A'yı saklandıkları adreste gözaltına aldı.

İlçe Jandarma Komutanlığında işlemleri tamamlanan M.A. ile İ.A, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan İ.A, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. M.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay

Afyonkarahisar, Eskişehir ve Konya'da 34 faili meçhul hırsızlık olayıyla ilgili İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, kentte, yıl içerisinde meydana gelen kablo, trafo ve su motoru hırsızlıklarına ilişkin çalışma başlatmış, teknik ve fiziki takibe aldığı A.D. (25), M.A. ve İ.A'nın son 5 ayda, Afyonkarahisar, Eskişehir ve Konya'da 34 hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit etmişti.

Harekete geçen JASAT ekipleri, Afyonkarahisar ve Emirdağ ilçesinde, biri hurdacı olmak üzere 6 adrese düzenlediği baskında, çalıntı olduğu değerlendirilen 368 kilogram bakır, 300 kilogram demir ve 17 kilogram alüminyum kablo ile 5 su motorunu ele geçirmiş, A.D'yi gözaltına almıştı.

İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından 1 Kasım'da adliye sevk edilen A.D, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.