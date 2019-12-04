Afyonkarahisar yaşları küçük, gönülleri büyük

Yaşları küçük, gönülleri büyük

Afyonkarahisar'da sosyal sorumluluk projesi için öğretmenleri ve ailelerinden destek alan 130 anaokulu öğrencisi hazırladıkları 15 koliden oluşan gıda paketlerini ihtiyaç sahibi ailelere teslim etti.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün yürüttüğü, 'Değerler Hareketi' projesi kapsamında Vediha Ahmet Kızılkaya Anaokulu öğretmenleri, öğrencileriyle velileri anlamlı bir kampanyaya imza attı. 'Malzemesi bizden pişirmesi sizden' sloganıyla yürütülen yardım kampanyasında 15 koli gıda maddesi hazırlandı. 130 öğrenci velisinin de destek olduğu etkinlik kapsamında hazırlanan gıda kolileri ve pilavlar Olucak Mahallesi'nde ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı. Veliler ve öğretmenler tarafından dağıtılan yardım kolilerini gören ihtiyaç sahibi aileler, minik öğrencileri severek, teşekkür etti.

Okul Müdürü Hilal Karaer, öğrencilere küçük yaştan itibaren yardımlaşmayı öğretmek istedikleri için böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyledi. Karaer, Biz bir proje yaptık. 130 çocuğumuzla gıda maddeleri topladık. Topladığımız maddelerle okulumuzda tavuklu pilav yaptık. Ayrıca bu pilav ve gıda maddelerini ihtiyaç sahibi ailelere dağıttık. Güzel bir etkinlik oldu. Çocuklarımızın küçük yaştan itibaren yardımlaşmayı öğrenmelerini istedik dedi.