Afyonkarahisar\'da 3 metrelik kardan adam yapıldı

Afyonkarahisar’da etkili olan kar yağışı, mayıs ayında ilginç görüntüler ortaya çıkardı. Kentte yaşayan vatandaşlar, mevsim normallerinin dışında yağan karı fırsat bilerek 3 metreyi bulan dev bir kardan adam yaptı.

MAYISTA GELEN KIŞ MANZARASI

Havaforum'un servis ettiği fotoğraflarda, karla kaplanan bir bahçede iki kişinin büyük bir kardan adam yaptığı görülüyor. Kırmızı düğmelerle süslenen ve yüz hatları belirgin şekilde yapılan kardan adamın boyunun yaklaşık 3 metreye ulaştığı dikkat çekiyor.

VATANDAŞLAR ANLARI ÖLÜMSÜZLEŞTİRDİ

Nadiren görülen mayıs karını değerlendiren vatandaşlar, ortaya çıkan manzarayı cep telefonlarıyla kaydederek sosyal medyada paylaştı. Görüntüler kısa sürede ilgi gördü.