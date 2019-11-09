Son Dakika Haberleri: Afyonkarahisarlı futbolcu Emre Can Alman Milli Takımına çağrıldı
Son Dakika Spor Afyonkarahisarlı futbolcu Emre Can Alman Milli Takımına çağrıldı

Afyonkarahisarlı futbolcu Emre Can Alman Milli Takımına çağrıldı

7 saat önce

Afyonkarahisar'ın Hocalar ilçesi Yeşilhisar beldesi doğumlu olan futbolcu Emre Can, Alman Milli Takımına çağrıldı.

Afyonkarahisarlı futbolcu Emre Can Alman Milli Takımına çağrıldı, System.String[]

Afyonkarahisar'ın Hocalar ilçesi Yeşilhisar beldesi doğumlu olan futbolcu Emre Can, Alman Milli Takımına çağrıldı.


Emre Can'ın Avrupa'nın büyük kulüplerinde futbol oynaması ve son olarak Alman Milli takımına çağrılması memleketi Hocalar ilçesinde sevinçle karşılandı. Hemşerileri Emre Can'ın başarılarından büyük mutluluk duyduklarını belirterek ayrıca 3 Türk futbolcunun Alman Milli takımına çağrılması çok önemli dediler.


Almanya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre; 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri C Grubu'nda 16 Kasım'da Belarus ile 19 Kasım'da da Kuzey İrlanda ile sahasında karşılaşacak Alman Milli Takımı'nın 24 kişilik aday kadrosu teknik direktör Joachim Löw tarafından belirlendi.


Löw, kadroda 3 Türk asıllı futbolcuya da yer verdi. Deneyimli teknik adam, Schalke 04'e forma giyen Suat Serdar, Juventus'ta oynayan Emre Can ile Manchester City'de top koşturan İlkay Gündoğan'ı kadroya çağırdı. - AFYONKARAHİSAR

Emre Can, Spor

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 11:27 Kaynak: İHA
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