Afyonspor Farklı Kazandı

Spor Toto 1. Lig'in 25. hafta karşılaşmasında Kardemir Karabükspor sahasında konuk ettiği AFJET Afyonspor'a 4-0 mağlup oldu.

Spor Toto 1. Lig'in 25. hafta karşılaşmasında Kardemir Karabükspor sahasında konuk ettiği AFJET Afyonspor'a 4-0 mağlup oldu.



MAÇTAN DAKİKALAR



4. dakikada Hüseyin'in rakibine yaptığı faul sonrası hakem penaltı kararı verdi. Beyaz noktanın başına geçen Bajram Ajeti kalecinin sağından topu ağlara gönderdi. 0-1 20. dakikada Aykut Uluç'un soldan ortasında ters vuruş yapan Berkay topu kendi kalesine yolladı. 0-2 54. dakikada ceza sahasına giren Nazmi Doğancı'nın vuruşunda top kaleci Ferhat'ın müdahalesine rağmen filelerle buluştu. 0-3 59. dakikada Karabükspor'un atağında kaleci ile karşı karşıya kalan Berk yaptığı aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak kaleyi bulmadı. 83. dakikada Arif'in rakibine yaptığı faul sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Bajram Ajeti kalecinin sağından topu filelere gönderdi. 0-4



KÜNYE



Stat: Dr. Necmettin Şeyhoğlu Hakemler: Erkan Özdamar xx, Baran Eraslan xx, Kemal Mavi xx Kardemir Karabükspor: Ferhat Yılmaz x, Arda Belen xx, Oğuz Eken x (Arif dk. 63 xx), Ahmet Karadayı xx, Fatih Tultak xx, Berkay Yılmaz x, Can Sıkılmaz xx, Hüseyin Topbaş x (Berk dk. 71 xx), Emre Eser xx, Toykan Kopuz x (Doğukan dk. 53 xx), Batuhan Kurt x Yedekler: Furkan Kaçar, Abdullah Sezgin, Oğuzhan Sabih Toksöz, Sezer Gündüz, Melih Berat Aslan Teknik Direktör: Taner Öcal AFJET Afyonspor: Bekir Demircan xxx, Bayram Çetin xxx, Mehmet Güven xx (Metin dk. 69 xx), Bajram Ajeti xxx, Nazmi Candoğan xxx, Taşkın İlter xx, Uğur Akdemir xx (Türker dk. 80 ?), İsmet Benli xx, Aykut Uluç xx, Ersel Aslıyüksek xx (Musa dk. 63 xx), Gökhan Kardeş xx Yedekler: Ahmet Daş, Enes Ata, Onur Ramazan Toprak, Onurcan Güler, Musa Araz Teknik Direktör: Yusuf Şimşek Goller: Bajram Ajeti (dk. 4 pen. ve 83 pen.), Berkay Yılmaz (dk. 20 k.k.), Nazmi Doğancı (dk. 55) (AFJET Afyonspor) Sarı kartlar: Can Sıkılmaz, Berk Kervankıran, Arif Bostancı (Kardemir Karabükspor), Mehmet Güven, Taşkın İlter, Bajram Ajeti (AFJET Afyonspor)



(Rıdvan Bostancı/İHA)

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