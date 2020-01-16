Ağabeyi Ömer Halisdemir'in Tekirdağ'da adının verildiği okulu ziyaret etti - Son Dakika

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığını (ÖKK) ele geçirmek isteyen darbeci general Semih Terzi'yi vurarak darbe teşebbüsünün seyrini değiştiren Astsubay Ömer Halisdemir'in kardeşi Savaş Halisdemir, ağabeyinin Çerkezköy ilçesinde ağabeyinin adının verildiği okulu ziyaret etti.

Şehit Ömer Halisdemir İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri ile bir araya gelen Savaş Halisdemir, öğrencilerin kendisine yönelttiği soruları yanıtladı.

Daha sonra Çerkezköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Gümüş ve öğretmenlerle bir araya gelen Halisdemir, ağabeyinin vatanı ve milleti için her zaman en iyisini ve en güzelini istediğini söyledi.