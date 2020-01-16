Ağabeyi Ömer Halisdemir'in Tekirdağ'da adının verildiği okulu ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ağabeyi Ömer Halisdemir'in Tekirdağ'da adının verildiği okulu ziyaret etti - Son Dakika

Ağabeyi Ömer Halisdemir'in Tekirdağ'da adının verildiği okulu ziyaret etti

6 saat önce

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığını (ÖKK) ele geçirmek isteyen darbeci general Semih Terzi'yi vurarak darbe teşebbüsünün seyrini değiştiren Astsubay Ömer Halisdemir'in kardeşi Savaş Halisdemir, ağabeyinin Çerkezköy ilçesinde ağabeyinin adının verildiği okulu ziyaret etti.

Ağabeyi Ömer Halisdemir'in Tekirdağ'da adının verildiği okulu ziyaret etti, System.String[]

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığını (ÖKK) ele geçirmek isteyen darbeci general Semih Terzi'yi vurarak darbe teşebbüsünün seyrini değiştiren Astsubay Ömer Halisdemir'in kardeşi Savaş Halisdemir, ağabeyinin Çerkezköy ilçesinde ağabeyinin adının verildiği okulu ziyaret etti.

Şehit Ömer Halisdemir İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri ile bir araya gelen Savaş Halisdemir, öğrencilerin kendisine yönelttiği soruları yanıtladı.

Daha sonra Çerkezköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Gümüş ve öğretmenlerle bir araya gelen Halisdemir, ağabeyinin vatanı ve milleti için her zaman en iyisini ve en güzelini istediğini söyledi.

Ömer Halisdemir, Semih Terzi, Çerkezköy, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 04:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Galatasaray'da Rizespor maçı sonrası büyük tepki: "Bu 'Zorlu' kafası"
Son Dakika: Barış Pınarı Harekat bölgesindeki bombalı saldırıda 3 asker şehit oldu Ali Babacan'ın partisinin gecikme nedeni ortaya çıktı Cübbeli'den İmam-Hatip ve İlahiyat Fakülteleri açıklaması: Deist ve ateist olanlar da çıktı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2020 23:13:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ağabeyi Ömer Halisdemir'in Tekirdağ'da adının verildiği okulu ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]