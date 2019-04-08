Son Dakika Haberleri: Ağabeyinin Öldürdüğü Iraklı Kadın Toprağa Verildi

Ağabeyinin Öldürdüğü Iraklı Kadın Toprağa Verildi

1 saat önce

Ağabeyinin öldürdüğü Iraklı kadın toprağa verildiNİĞDE - Niğde'de, Iraklı bir aile içinde çıkan kavgada ağabeyi tarafından öldürülen kadın defnedildi.

Ağabeyinin öldürdüğü Iraklı kadın toprağa verildi

NİĞDE - Niğde'de, Iraklı bir aile içinde çıkan kavgada ağabeyi tarafından öldürülen kadın defnedildi.
Aşağıkayabaşı Mahallesi'nde Iraklı bir aile üyeleri arasında çıkan bıçaklı kavgada, hayatını kaybeden Nur Muhammet B. için Fatih Sultan Mehmet Camii'nde tören düzenledi. Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazının ardından kadının naaşı Derbent Mezarlığında toprağa verildi.
Törene, Nur Muhammet B.'nin yakınları ve vatandaşlar katıldı. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisi devam eden anne ve babası törene katılamadı.
Olay geçmişi
Yahya Muhammet B., cumartesi günü akşam saatlerinde, aile arasında çıkan kavgada, babası Muhammet B. (60), annesi Fahriye G. ve kız kardeşi Nur Muhammet B.'yi bıçaklamış, kendisi de çıkan arbedede yaralanmıştı.
Irak'ta hukuk bölümünden mezun olduğu öğrenilen Nur Muhammet B., olay yerinde hayatını kaybetmiş, baba Muhammet B. ve anne Fahriye G., Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı.
Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen zanlı, Sulh Ceza Hakimliğince "kasten öldürme ve yaralama" suçlarından tutuklandı. Zanlının mahkemedeki ifadesinde olayı sinirle gerçekleştirdiğini ve pişman olmadığını söylediği öğrenildi.
Öte yandan tartışmanın Yahya Muhammet B.'nin yaklaşık on gün önce iş için ailesi tarafından Niğde'ye çağrıldığı, şimdi de çalışması için ailesi tarafından tekrar Irak'a gönderilmek istendiği için çıktığı ileri sürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 04:03 Kaynak: İHA

Fatih Sultan Mehmet, Niğde, Genel
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