Ağabeylerini kıskanıp başladığı eskrimde tarihe geçti

OKTAY ÖZDEN - Milli eskrimci Enver Yıldırım, ağabeylerini kıskanıp başladığı bu spor branşında dünyada adından söz ettirmek istiyor.Şampiyonalara giden ağabeylerini kıskanıp 9 yaşında eskrime başlayan Enver Yıldırım, geçen sürede bu spora gönül verdi. Türkiye şampiyonluklarının yanı sıra uluslararası alanda kazandığı başarılarla adından söz ettiren milli eskrimci, 2017'de Avrupa 23 Yaş Altı Şampiyonası'nda üçüncü olup bronz madalya elde etti.Aynı yıl Üniversiteler Yaz Olimpiyatları'nda gümüş madalya kazanan Enver Yıldırım, eskrime başlama hikayesi ve hedeflerine ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu. Almanya 'nın Düsseldorf kentinde yarın başlayacak Avrupa Eskrim Şampiyonası'na Antalya 'da hazırlandıklarını belirten 23 yaşındaki sporcu, takım olarak 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları için yoğun çalıştıklarını kaydetti."Bu sefer şansa bırakmak istemiyorum"Bir maçla 2016 Rio Olimpiyat Oyunları'nı kaçırdığını vurgulayan Enver Yıldırım, şöyle konuştu:"Şimdi öncelikle Tokyo'ya vize almak istiyorum. Öncelikli hedefimiz vize almak, sonra en yükseği hedefleyeceğiz. Avrupa, dünya şampiyonaları olimpiyat için çok önemli. Orada en iyi performansımızı sergilememiz lazım. Genel sıralama sonucunda olimpiyatlara gidip gitmeyeceğimiz belli olacak. Bu sefer şansa bırakmak istemiyorum. Ağabeylerim şehir dışına maçlara gidiyordu, ben de onları merak ediyordum. Peşlerinden gitmek istiyordum. Antrenör komşumuzun vesilesiyle 9 yaşında eskrime başladım. Şimdi 23 yaşındayım. 14 yıldır aktif olarak eskrime devam ediyorum, hiç bırakmadım. 9 yıldır da milli takımdayım.""Eskrim her zaman baş tacı"Eskrimin hayatını kapladığını dile getiren Enver Yıldırım, bu sporun her zaman önceliği olduğunu aktardı.Ay-yıldızlı sporcu, eskrim için "her zaman baş tacı" ifadesini kullanarak, şunları söyledi:"Hayalim dünyanın en iyileri arasında olmak. Olimpiyat, dünya, Avrupa şampiyonu, bunlar bir kenara, tabii ki bunlar hayalimiz. Uzun yıllar en iyiler arasında kendimi göstermek, her zaman madalya kürsüsünde olmak istiyorum. Her şeyimi eskrime göre ayarlıyorum. Antrenmanlarımı kaçırmayacak şekilde diğer tüm işlerimi çözüyorum. Eskrimi kendimden önce düşünüyorum."