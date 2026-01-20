Ağaç Katliamına Dikkat Çeken Sergi

(İSTANBUL) - Ressam Ayşe Yüksel Kayalı, "Sen gittikten sonra da burada olacağım" isimli, ağaç katliamına dikkati çeken kişisel sergide resimlerini, 23-29 Ocak tarihleri arasında Caddebostan Kültür Merkezi'nde sanatseverlerin ilgisine sunuyor.

Katıldığı kişisel ve karma sergilerle adından söz ettiren ressam Ayşe Yüksel Kayalı, sanatını doğa, kontrast, simetri, yaşam ve denge çerçevesinde tutan, yaratıcı sürecini bu alanlardan aldığı ilhamla şekillendiren bir sanatçı olmasıyla tanınıyor.

10 yılı aşkın süredir kişisel ve karma sergilerde yer alan Ayşe Yüksel Kayalı'ın eserleri daha önce kadın hastalıkları, kanserli çocuklar ve kız öğrenciler konusunda farkındalığı artırmaya yönelik sergilerde de sanatseverlerle buluştu. Ressam, doğada gözlemlediği güç, yükseliş, kaos ve düzen gibi temaların üzerinde duruyor ve mucizelerin varlığına sarsılmaz bir inançla üretmeye devam ediyor. Kayalı'nın kendi ifadesiyle resimleri "tüm yaradılışın güzelliğini ilan eden lirik bir şiirselliğe dönüşmeyi" amaçlıyor.

Kayalı'nın, "Sen gittikten sonra da burada olacağım" isimli ağaç katliamına dikkati çeken kişisel sergisi 23-29 Ocak'ta Kadıköy'deki Caddebostan Kültür Merkezi'nde sanatseverlerin ilgisine sunulacak.

Sergi, adını "Sen gittikten sonra da burada olacağım" cümlesinin geçtiği efsaneden alıyor. Efsaneye göre Homeros, Ege kıyılarını gezerken bir zeytin ağacının gölgesine oturur. Zeytin ağacı dile gelir ve Homeros'un kulağına fısıldar. "Herkese aitim ve kimseye ait değilim. Sen gelmeden önce de buradaydım ve sen gittikten sonra da burada olacağım."