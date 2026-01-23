Ağbaba'dan Gergin Anlar: Emekli Maaşı İçin Tabutla Mecliste

(ANKARA) - CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, TBMM Genel Kurulu'nda dün gece en düşük emekli maaşının 20 bin liraya çıkarılmasını da düzenleyen kanun teklifinin görüşmelerinde kürsüye temsili bir mezar taşı ve tabut maketiyle çıkmak istemesi gerileme neden oldu. Ağbaba konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Daha önce yazarkasa çıktı, tekerlek çıktı. Bundan niye rahatsız oldular çünkü gerçekleri yüzlerine vurduk. Emekliye nasıl baktıklarını tüm Türkiye'ye duyurduk. Rahatsız oldukları tabut değil, yüzsüzlükleri, emekliye reva gördükleri açlık, yoksulluk. Vekiller bu tabuta vampirler gibi saldırdılar" dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda en düşük emekli maaşının 20 bin liraya çıkarılmasını da içeren Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri sırasında konuşması için söz verilen CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Genel Kurul kürsüsüne "Emeklinin ruhuna el-Fatiha" yazılı mezar taşı görseli ve ölen emeklilerin fotoğraflarının bulunduğu tabut maketiyle çıkmak istemesi üzerine gerginlik yaşanmıştı. Konuya ilişkin açıklama yapan Ağbaba, şunları söyledi:

"Emekli olduktan sonra çalışmaya devam eden ve iş cinayetine kurban giden emekliler var bu tabutun içinde. 78 yaşımda inşaatta çalışırken düşüp hayatını kaybeden emekliler var. Genel Kurul'da kürsüye ilk kez bir materyal çıkmıyor. Daha önce yazarkasa çıktı, tekerlek çıktı. Bundan niye rahatsız oldular çünkü gerçekleri yüzlerine vurduk. Emekliye nasıl baktıklarını tüm Türkiye'ye duyurduk. Rahatsız oldukları tabut değil yüzsüzlükleri, emekliye reva gördükleri açlık, yoksulluk. Vekiller bu tabuta vampirler gibi saldırdılar.

AK Parti Grup Başkanvekili 'Meclis'te materyal yasaklanmalıdır' diyor. Meclis'in başkanının yöntettiği oturumda o kürsüye 'Özgür gelecek' afişiyle çıktım ben. Bu mezar taşının neyinden rahatsız oldunuz? 20 bin lira emekli maaşı verdiler, emeklinin ölüm tarihi 22.01.2026. Emekli geçinemiyor, huzur yok. Ama emeklinin umudu var çünkü ilk seçimde CHP iktidar olacak."