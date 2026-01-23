Ağbaba: Emekliler için sokaklara çıkın!

(TBMM) - TBMM Genel Kurulu'nda konuşan CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, "Buradan Meclis kürsüsünden emeklilere seslenmek istiyorum, emekli derneklerine seslenmek istiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi bu haysiyet mücadelenizi sonuna kadar verecek. Korkmayın bunlardan. Çıkın sokağa. Çıkın sokağa. Çıkın sokağa ve hakkınızı alın. Bunlar ancak bundan anlar" dedi.

TBMM Başkanvekili Celal Adan'ın başkanlığında toplanan TBMM Genel Kurulu'nda, en düşük emekli aylığının 20 bin liraya çıkarılmasını öngören kanun teklifinin görüşmeleri sürerken, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba kürsüde yaptığı konuşmayla iktidara yüklendi. Ağbaba, emeklilerin yaşadığı geçim sıkıntısına dikkat çekerek düzenlemenin yetersiz olduğunu savundu ve iktidarın ekonomi politikalarını eleştirdi.

CHP'li Ağbaba, şöyle konuştu:

"Bir arkadaşım yaramazlık yapıyor. Yaramazlık yaptıktan sonra eliyle yüzünü tutuyor. Annesi diyor ki: 'Oğlum' diyor, 'yaramazlık yaparken utanıyorsun da bana bakarken utanıyorsun' diyor. Emekliyi mezara sokmuşsunuz. Emekliyi mezara sokarken utanmıyorsunuz da o karton tabuttan mı utanıyorsunuz? Bu tabuta kim saldırır? Biliyor musunuz? Tabuta kim saldırır? Vampirler saldırır, vampirler. Siz Ali kıran baş kesen misiniz? Bugün AK Parti grubuna ve tabuta, mezar taşına saldıranlara emekliler adına teşekkür ediyorum. Kim emeklinin dostu, kim emeklinin düşmanı? Kim samimi, kim samimi değil? Bütün Türkiye'ye gösterdiniz"

"Emeklinin evinde huzur yok"

Ağbaba, konuşmasını sürdürürken, AK Parti sıralarından bir milletvekili "Soytarılığa müsaade etmedik" ifadelerini kullandı. Bunun üzerine Ağbaba, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Senden büyük soytarı yok. Senden büyük soytarı yok. Utanmaz. Sayın İYİ Parti Genel Başkanı, haftalardan beri, 15 günden beri emekli için onur ve haysiyet mücadelesi veren Cumhuriyet Halk Partisi'nin lideri Özgür Özel ve tüm milletvekilleri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 2005'ten beri bu emekli tatil yapmıyor. 2018'den beri geçinemiyor. 2018'den beri giyinemiyor. 2018'den beri barınamıyor. Emeklinin evinde huzur yok. Birilerinin evinde huzur olabilir ama emeklinin evinde huzur yok. Bakın teklif açık. Teklife ne diyoruz? Tüm emeklilere, hem işçi hem bankacılık emeklilerine 8 bin 327 lira zam verelim diyoruz. Buna 'evet' demiyorsunuz. Tüm Türkiye gördü. Hala hikaye okuyorsunuz. Diyorlar ki: 'Efendim, imkan yok, kaynak yok.' Kaynak herkeste var. Bu kanunun 6'ncı maddesi bazı firmalara kıdem tazminatı borçları için ne diyor? 60 veya 70 milyar, 70 milyarı yandaş firmalara kıdem tazminatı parası olarak veriyorsunuz da fakir fukara emekliye mi vermiyorsunuz? Bu arkadaşlar emeklileri sadece seçim zamanı hatırlıyorlar.

"55 yaşında ısınmak için arabaya girip yanan emeklinin bayrak sevgisi hanginizden az?"

Biraz önce Plan Bütçe Komisyonu üyesi sevgili Süleyman kardeşim bayrakla ilgili şeyler söyledi. Arkadaşlar, 55 yaşında ısınmak için arabaya girip yanan emeklinin bayrak sevgisi hanginizden az? Hanginizden az? 78 yaşında inşaatta çalışırken ölen emeklinin bayrak sevgisi hanginizden az? Bırakın bu edebiyatı. Bayrağa sahip çıkacaksanız, vatana sahip çıkacaksanız bu ülkenin namuslu, şerefli emeklisine hak ettiği ücreti vereceksiniz. Başka öyle hikaye okumayın. Bir kara düzen yarattınız. Artık emekli AVM'ye alışverişe gidemiyor, AVM'ye ısınmaya gidiyor. Bir kara düzen yarattınız. Pazara gitmekten artık meyve, sebze almaya giremiyor. Neye gidiyor? Çürük sebze, meyve almaya gidiyor. Artık kurbanı kesmeyi bırakın, eti sadece bir hayırsever et keserse görüyor. Ama bu düzenin sorumlusu sizsiniz. Bugün yokluk varsa, açlık varsa, sefalet varsa bu düzenin en büyük sorumlusu sizsiniz. 'Kaynak yok' diyor. Kaynak yoksa, kaynak bulamıyorsanız çekin gidin. Çekin gidin. Çekin gidin bu ülkenin başından. Ama bu bütçeye, bu bütçeye 500 müteahhite kaynak yapıyorlar. Sevgili Cemal Enginyurt, 'beşli çete' dedi. O eskidendi. Şimdi 40 harami var. 500 müteahhit var. Hepsi bunlardan besleniyor. Ama vatandaşa geldi mi? Vatandaşa geldi mi yok.

"En düşük emekli maaşına 8 bin 327 yapmayanlar tercihini çetelerden, uğursuzlardan yana kullanmıştır"

Bir örnek vereceğim. Bugün İbrahim Kahveci yazmış. Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve bağlantı yollarına çekilen toplam kıyak bir yılda 326 milyar. Hani 2 bin lira verin diyoruz ya, tam 326 milyara tekabül ediyor. Maalesef bu bir siyasi tercihtir. En düşük emekli maaşına 8 bin 327 yapmayanlar tercihini çetelerden, uğursuzlardan yana kullanmıştır. Bunu açıkça söyleyelim. Ama sonunuz yakın. İlk seçimde gideceksiniz. Ne diyorlar değerli arkadaşlar? Diyorlar ki: 'Hepimiz emeklinin ne çektiğini biliyoruz.' diyorlar. ya göle su gelene kadar kurbağanın canı çıktı. Farkında değil misiniz siz? Kurbağanın canı çıktı. Sağ olsunlar hem Yeni Yol Grubu, Saadet Grubu, İYİ Parti Grubu, DEM Grubu bu eyleme destek verdi. Buradan Meclis kürsüsünden emeklilere seslenmek istiyorum, emekli derneklerine seslenmek istiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi bu haysiyet mücadelenizi sonuna kadar verecek. Korkmayın bunlardan. Çıkın sokağa. Çıkın sokağa. Çıkın sokağa ve hakkınızı alın. Bunlar ancak bundan anlar."