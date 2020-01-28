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Ağbal: Değişim ve dönüşüm döneminin başlangıcındayız
11 dakika önce
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, Türkiye ekonomisinin 2020'ye çok güçlü bir şekilde girdiğini belirterek, "Güçlü bir değişim ve dönüşümün yaşandığı dönemin başlangıcındayız." dedi.
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, Türkiye ekonomisinin 2020'ye çok güçlü bir şekilde girdiğini belirterek, "Güçlü bir değişim ve dönüşümün yaşandığı dönemin başlangıcındayız." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 01:23
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