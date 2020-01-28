Ağbal: Değişim ve dönüşüm döneminin başlangıcındayız - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Ağbal: Değişim ve dönüşüm döneminin başlangıcındayız - Son Dakika Ekonomi

Ağbal: Değişim ve dönüşüm döneminin başlangıcındayız

11 dakika önce

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, Türkiye ekonomisinin 2020'ye çok güçlü bir şekilde girdiğini belirterek, "Güçlü bir değişim ve dönüşümün yaşandığı dönemin başlangıcındayız." dedi.

Ağbal: Değişim ve dönüşüm döneminin başlangıcındayız, System.String[]

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, Türkiye ekonomisinin 2020'ye çok güçlü bir şekilde girdiğini belirterek, "Güçlü bir değişim ve dönüşümün yaşandığı dönemin başlangıcındayız." dedi.

Naci Ağbal, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 01:23 
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