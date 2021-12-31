AGD'li öğrencilerden yılbaşı kutlamalarına tepki - Son Dakika

Anadolu Gençlik Derneğinin (AGD) İstanbul Üniversitesi (İÜ) Beyazıt Kampüsü'nde okuyan öğrenci üyeleri, Müslümanların yılbaşı gecesi kutlama yapmasına tepki gösterdi.

Beyazıt Meydanı'nda bir araya gelen öğrenciler, "Hristiyan'ın kutlamasına değil, Müslüman'ın kutlamasına karşıyız", "Sözümüz Müslüman'a", Rızkı veren Hüda'dır, Nimet Abla'ya minnet eylemem" ve "Müslüman genç aldanma" yazılı dövizler açtı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından basın açıklaması yapan AGD İÜ Beyazıt Kampüsü Başkanı Bilal Tarık Duman, dünya hayatında, insanlık olarak miladi bir seneyi daha tarihe gömmeye hazırlandıklarını söyledi.

İnsanların kendini hesaba çekmesinin önemini anlatan Duman, "Vakit, ölmeden önce ölme vaktidir. Kılmadığımız namazlar, tutmadığımız oruçlar, gençliğimizi nerede harcadığımız bize sorulacaktır. Ekmeğini alın teriyle mi kazandın, yoksa Allah'ın haram kıldığı piyangodan mı? Medet kimdendir? Sadece anlık dile getirdiğimiz bu soruların cevabını vermeye hazır mıyız? Yoksa yakın zamanda pandemiden dolayı verdiğimiz o kadar ölümden, İslam coğrafyasının perişan halde oluşundan, hiç mi ibret almadık? Açıklamamızın başında okunan Maide Suresi'nde, 'Ey iman edenler! İçki, kumar, dikili taşlar ve fal okları, ancak şeytan işi birer pisliktir. Onlardan kaçın ki kurtuluşa eresiniz.' ayetini bile bile, rızkı verenin Allah olduğunu bile bile Nimet Abla kuyruğuna giremezsin." diye konuştu.

Son yıllarda ülkede giderek artan bir şekilde yılbaşı kutlaması çılgınlığının yaşandığını savunan Duman, bunun toplum düzenini bozmaya yönelik bir mühendislik projesi olduğunu öne sürdü.

Noel Baba'nın kapitalist sistemin bir yansıması olarak maddi kazanç sağlama amacıyla uydurulan bir simge olduğunu dile getiren Duman, "Ey Müslüman kardeşlerim, İslam topraklarında yaşam savaşı varken sen yılbaşı kutlayamazsın. Doğu Türkistan'da Müslümanlar zindanlara hapsedilirken, Filistin'de, Keşmir'de ve diğer İslam coğrafyalarında kardeşlerimizin üzerine bombalar yağarken, sen eğlenemezsin. Buradan tekrar çağrı yapıyoruz. Ey Müslüman özüne dön. Ey Müslüman kardeşim! Bir tür tüketim çılgınlığına sen de alet olamazsın." dedi.