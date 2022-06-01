Ağır yaralanan Afyonkarahisarlı asker tedavi altında - Son Dakika
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Ağır yaralanan Afyonkarahisarlı asker tedavi altında

01.06.2022 16:24
Ağır yaralanan Afyonkarahisarlı asker tedavi altında

Afyonkarahisar'ın İhsaniye İlçesi Aşağıtandır Köyü nüfusuna kayıtlı P. Uzm. Çvş. Ramazan Şahin'in, Pençe Kilit Harekatında bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan ateş sonucu ağır yaralandığı belirtildi.

Afyonkarahisar'ın İhsaniye İlçesi Aşağıtandır Köyü nüfusuna kayıtlı P. Uzm. Çvş. Ramazan Şahin'in, Pençe Kilit Harekatında bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan ateş sonucu ağır yaralandığı belirtildi.

Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı, Pençe Kilit Harekatı çerçevesinde Afyonkarahisarlı P. Uzm. Çvş. Ramazan Şahin'in ağır yaralandığını açıkladı. Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesi Aşağıtandır köyü nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen Şahin Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi devam ettiği belirtildi. Başkan Kumartaşlı, "Askerimizin sağlık durumuyla ilgili bilgi ayrıca paylaşılacaktır. Yaralı askerimize Allah'tan şifalar dileriz" dedi. - AFYONKARAHİSAR

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Kaynak: İHA

Ramazan Şahin, Karahisar, Türkiye, Terör, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ağır yaralanan Afyonkarahisarlı asker tedavi altında - Son Dakika


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