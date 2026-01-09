Ağıralioğlu'ndan Emekli Maaşı Eleştirisi

(ANKARA) - Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, en düşük emekli maaşı ile ilgili yapılan düzenlemeye ilişkin, "Bu verdiğiniz rakamlar; enflasyonla mücadele perdesi altında gizleyemeyeceğiniz, aslında memleketi kötü yönettiğiniz, çok uzunca zamandır krizden çıkaramadığınız, satın alma gücünü yükseltemediğiniz, insanlara insanca yaşama fırsatı imkanı veremediğiniz bu rakamlar; emeklilerimiz için sadece kahır sebebidir" dedi.

Yavuz Ağıralioğlu, yaptığı açıklamada, en düşük emekli maaşlarına yapılan düzenlemeye ilişkin değerlendirmede bulundu. Ağıralioğlu, şunları söyledi:

"Asgari ücreti; 'tespit ettik, ediyoruz, açıkladık, açıklıyoruz' tartışmaları arasında; emekliye zam; ocak ayı enflasyon rakamları duyuruldu. 'Enflasyonla mücadele programımız çok başarıyla gidiyor'; bu sözlerin arasına gizlediğiniz, sonra da; 'enflasyonla mücadelede başarımız 2028'de tek haneli rakamlara düşecektir' ile süslediğiniz siyasi iradenizin vatandaşa yansıyan tarafı kahırdır.

Sizin rakamlarınızı konuşurken insanlar artık 'rakam şu olsaydı, bu olsaydı' hattından çoktan çıkmıştır. Verdiğiniz rakamlarda kimine 18, kimine 27 verirken güya bir şey verdiğinizi zannettiğiniz bu dönemlerde; bu açıkladığınız rakamlarla yaşamak zorunda kalan insanların; sizin açıkladığınız rakamlarla ilgili istatistiklerle ilgili enflasyonla ilgili hiçbir bağlantısı kalmadı. Sizden umut bekleyerek yaşadıkları zamanları artık ziyan sayıyorlar.

Kimisi otelde yaşayıp, ev kirası veremeyecek olduğu halde banyosu, lavabosu, mutfağı olmayan otel odalarında ölümü bekliyor olmaktan; kimisi verdiğiniz paralarla ayın ilk 3-5 gününü geçirdikten sonra öbür ay ne yiyeceğini düşünmekten; kimisi verdiğiniz paralarla çoluğuna çocuğuna bir şey alamamanın mahcubiyetinden yaşar olan bu milletinizin size artık rakamlar üzerinden söyleyeceği bir tek şey kaldı: 'Bu verdiğiniz rakamlarla eğer siz yaşayabilmeyi başarabilirseniz, biz sizden razı olacağız.' Ama biliyorlar ki bu verdiğiniz rakamlar; enflasyonla mücadele perdesi altında gizleyemeyeceğiniz, aslında memleketi kötü yönettiğiniz, çok uzunca zamandır krizden çıkaramadığınız, satın alma gücünü yükseltemediğiniz, insanlara insanca yaşama fırsatı, imkanı veremediğiniz bu rakamlar; emeklilerimiz için sadece kahır sebebidir."