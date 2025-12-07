Ağıralioğlu Trabzon\'da Açıklamalarda Bulundu

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Trabzon'da basın mensuplarıyla buluştu.

Ağıralioğlu, kentteki bir otelde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, seçimlerde partisinin baraj problemi yaşamayacağını söyledi.

Şehirdeki temasları sırasında Trabzonluların desteği ile karşılaştığını belirten Ağıralioğlu, partisinin kuruluşunda ve daha sonra çok yerde cumhurbaşkanı adayı olacağını söylediğini dile getirdi.

Partisini, Türkiye'nin birinci partisi yapmak için çalıştıklarını vurgulayan Ağıralioğlu, siyasetteki hedeflerini anlattı.